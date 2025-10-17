Thực hư thông tin xuất hiện 4 con khỉ trắng trên núi Ma Thiên Lãnh 17/10/2025 12:11

(PLO)- Căn cứ hình ảnh ghi nhận và kết quả kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang xác định các cá thể nghi vấn “khỉ trắng” thực chất là chó của người dân sinh sống trên đảo Hòn Sơn.

Ngày17-10, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang) có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đối với thông tin xuất hiện nghi vấn loài “khỉ trắng” tại Hòn Sơn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn đoạn video dài khoảng một phút ghi lại hình ảnh bốn con vật, được cho là bốn con khỉ trắng, xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn).

Bẫy ảnh ghi nhận hình ảnh cá thể xác định là loài chó, màu trắng vào sáng 17-10.

Để xác minh thông tin, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực III khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ thông tin.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương ấp Bãi Bắc, đơn vị chủ rừng và các cơ quan liên quan tiến hành lắp đặt ba camera bẫy ảnh tại các vị trí nghi vấn và thông tin của người dân. Đồng thời, rải bột thạch cao tại khu vực nghi vấn để thu dấu vết chân động vật, phục vụ đối chiếu, xác định loài.

Trong thời gian theo dõi, từ ngày 14-10 đến ngày 17-10, camera bẫy ảnh ghi nhận khoảng 5 giờ 20 phút, ngày 16-10, xuất hiện hai cá thể động vật, được máy bẫy ảnh xác định ghi nhận là loài chó, có lông trắng. Cạnh đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17-10 máy bẫy ảnh tiếp tục ghi nhận hai cá thể chó, có lông trắng tương tự.

Hình ảnh hai cá thể động vật,xác định là loài chó, màu trắng được ghi nhận ngày 16-10.

“Căn cứ máy bẫy ảnh ghi camera, hình ảnh ghi nhận và kết quả kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang xác định các cá thể nghi vấn “khỉ trắng” thực chất là loài chó của người dân sinh sống trên đảo Hòn Sơn” - báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang nêu.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì ba máy bẫy ảnh tại các vị trí đã lắp đặt để tiếp tục giám sát theo dõi. Qua đó, thu thập hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và báo cáo bổ sung khi có diễn biến mới.