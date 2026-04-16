Thuê GrabBike đi lòng vòng, mượn điện thoại của tài xế rồi bỏ chạy 16/04/2026 18:51

(PLO)- Nam thanh niên thuê GrabBike rồi yêu cầu tài xế chở đi qua nhiều địa điểm, sau đó vờ mượn điện thoại và bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Tân (27 tuổi, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6-4, Tân liên hệ thuê xe GrabBike do anh LQH (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân) điều khiển, yêu cầu chở đi qua nhiều địa điểm nhằm tạo lòng tin.

Tân thời điểm bị bắt giữ.

Đến khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, khi đến khu vực cầu Cây Gáo (thôn Thanh Châu, xã Thu Bồn), Tân lợi dụng sơ hở, mượn điện thoại iPhone 14 Pro Max của tài xế với lý do gọi bạn. Sau đó, giả vờ xin dừng xe đi vệ sinh rồi cầm theo điện thoại bỏ chạy ra khu vực bãi cát nhằm tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, anh H truy đuổi và tri hô người dân hỗ trợ, đồng thời đến trình báo Công an xã Thu Bồn.

Tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với người dân truy bắt. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Thanh Châu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.