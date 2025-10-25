Thuê ô tô tải rồi đem đi bán lấy 220 triệu đồng 25/10/2025 21:07

(PLO)- Cơ quan công an bắt tạm giam Đinh Tuấn Cường vì thuê ô tô tải rồi đem đi bán.

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường (30 tuổi, phường Ba Đồn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào đầu năm 2025, Đinh Tuấn Cường đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thuê tài sản là xe ô tô tải thùng kính, nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (xã Tân Gianh) với lý do phục vụ công việc.

Tuy nhiên, sau đó Cường đã đem chiếc xe ô tô tải này bán cho người khác với số tiền 220 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường. Ảnh: CA

Trước các thông tin, hồ sơ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định.