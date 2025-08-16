Ông Zelensky kỳ vọng gì về thượng đỉnh Trump-Putin?

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết yêu cầu "số một" của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Alaska là Nga phải đồng ý ngừng bắn, theo đài CNN.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cho biết chỉ có ngừng bắn mới có thể tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 13-8, hai nhà ngoại giao châu Âu am hiểu vấn đề này nói với CNN rằng ông Trump đã nói rằng ông sẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại cuộc đàm phán hôm nay, hiện đang diễn ra.

Nếu Nga đồng ý ngừng bắn, sự chú ý của Ukraine có thể chuyển sang ưu tiên tiếp theo — một vị trí tại bàn đàm phán cho cuộc họp tiếp theo. Kiev hy vọng các cuộc đàm phán hôm nay sẽ là bước mở đầu cho hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

"Mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được thảo luận riêng với Ukraine. Chúng ta phải chuẩn bị một định dạng ba bên cho các cuộc đàm phán" - ông Zelensky nhấn mạnh.