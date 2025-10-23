Thủy điện Sông Tranh 2 sẵn sàng ứng phó với bão số 12 và mưa lũ

Ngày 22-10, đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do Phó Tổng Giám đốc Trần Nam Trung làm trưởng đoàn đã làm việc với Công ty Thủy điện Sông Tranh để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 12 (tên quốc tế: Fengshen).
Tại buổi làm việc, Công ty Thủy điện Sông Tranh báo cáo tình hình thời tiết, thủy văn và công tác vận hành hồ chứa từ ngày 19 đến 21-10. Theo đó, đơn vị đã chủ động điều tiết mực nước hồ, duy trì cao trình an toàn 165m, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng và Tổng công ty.
Các hệ thống thiết bị, đập tràn, thông tin liên lạc và cảnh báo lũ hoạt động ổn định. Công tác sửa chữa, gia cố công trình, chuẩn bị vật tư, phương tiện và hậu cần được triển khai đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống mưa lũ phức tạp.
Ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể Công ty Thủy điện Sông Tranh trong thực hiện công tác ứng phó với thiên tai, Phó Tổng Giám đốc Trần Nam Trung đề nghị đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn hạ du và vận hành hiệu quả nhà máy.
Đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế tại hiện trường, hệ thống vận hành hồ chứa và khu vực đập tràn. Qua kiểm tra, các hạng mục công trình được đánh giá an toàn, vận hành ổn định, sẵn sàng phát điện khi có yêu cầu điều độ.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù bão số 12 suy yếu nhanh và tan ngay trên biển nhưng đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp.
Sau khi bão tan, nhiễu động gió Đông, không khí lạnh và địa hình sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng mưa tăng mạnh hơn từ chiều tối nay (23-10).
Từ chiều tối 23-10 đến 28-10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước nhiều sông lên mức báo động 2 - báo động 3 như: sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Hương...
Còn sông Gianh, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Vệ dự báo lên trên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và xảy ra lũ quét, sát lở trên các sông suối, sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Báo cáo 3 lần/ngày để cập nhập thông tin
Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (tên quốc tế: Fengshen), ngày 20-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của EVNGENCO1 đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất.
Cụ thể, EVNGENCO1 yêu cầu các công ty thủy điện, nhiệt điện và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, hồ chứa, vùng hạ du và người lao động.
Song song với đó, Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24h, tăng cường theo dõi tình hình khí tượng thủy văn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của EVNGENCO1 cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 3 lần/ngày vào các khung giờ là 7h, 13h và 19h trên phần mềm, đảm bảo thông tin được cập nhật chính xác, kịp thời.
Trong trường hợp có thiệt hại, sự cố hoặc tình huống bất thường, các đơn vị phải báo cáo ngay để có biện pháp xử lý khẩn cấp.