Thủy điện Sông Tranh 2 sẵn sàng ứng phó với bão số 12 và mưa lũ 23/10/2025 16:39

(PLO)- Để ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, Thủy điện Sông Tranh đã chủ động điều tiết mực nước hồ, công tác hậu cần được triển khai đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó.

Ngày 22-10, đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do Phó Tổng Giám đốc Trần Nam Trung làm trưởng đoàn đã làm việc với Công ty Thủy điện Sông Tranh để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 12 (tên quốc tế: Fengshen).

EVNGENCO1 làm việc với Công ty Thủy điện Sông Tranh để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 12.

Tại buổi làm việc, Công ty Thủy điện Sông Tranh báo cáo tình hình thời tiết, thủy văn và công tác vận hành hồ chứa từ ngày 19 đến 21-10. Theo đó, đơn vị đã chủ động điều tiết mực nước hồ, duy trì cao trình an toàn 165m, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng và Tổng công ty.

Các hệ thống thiết bị, đập tràn, thông tin liên lạc và cảnh báo lũ hoạt động ổn định. Công tác sửa chữa, gia cố công trình, chuẩn bị vật tư, phương tiện và hậu cần được triển khai đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống mưa lũ phức tạp.

Ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể Công ty Thủy điện Sông Tranh trong thực hiện công tác ứng phó với thiên tai, Phó Tổng Giám đốc Trần Nam Trung đề nghị đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn hạ du và vận hành hiệu quả nhà máy.

Đoàn công tác EVNGENCO1 kiểm tra thực tế tại khu vực đập tràn và hệ thống vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2.

Đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế tại hiện trường, hệ thống vận hành hồ chứa và khu vực đập tràn. Qua kiểm tra, các hạng mục công trình được đánh giá an toàn, vận hành ổn định, sẵn sàng phát điện khi có yêu cầu điều độ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù bão số 12 suy yếu nhanh và tan ngay trên biển nhưng đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp.

Sau khi bão tan, nhiễu động gió Đông, không khí lạnh và địa hình sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng mưa tăng mạnh hơn từ chiều tối nay (23-10).

Từ chiều tối 23-10 đến 28-10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước nhiều sông lên mức báo động 2 - báo động 3 như: sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Hương...

Còn sông Gianh, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Vệ dự báo lên trên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và xảy ra lũ quét, sát lở trên các sông suối, sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi