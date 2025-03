Tiền Giang: 5 tàu cá đang neo đậu thì bốc cháy dữ dội 23/03/2025 13:14

Ngày 23-3, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ cháy 5 tàu cá đang neo đậu tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông làm thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 22-3, Công an thị trấn Vàm Láng nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tàu cá tại khu phố Lăng 2. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an cử lực lượng xuống hiện trường huy động người dân chữa cháy.

Hiện trường xảy ra vụ cháy 5 tàu cá.

Đồng thời Công an thị trấn Vàm Láng báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang hỗ trợ về mặt lực lượng, phương tiện đến chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 5 tàu cá của 5 chủ phương tiện bị cháy, gồm: tàu số TG-92392 do bà Nguyễn Thị Hồng Vân (ngụ khu phố Lăng 3) làm chủ; tàu TG-93646 do Huỳnh Phương Trúc (ngụ khu phố Lăng 3) làm chủ; tàu TG- 92202 do Nguyễn Hữu Đức (ngụ khu phố 1) làm chủ; tàu TG- 92879 do Trần Thị Kiều Hạnh (ngụ khu phố 1) làm chủ và tàu TG- 90838 do Nguyễn Duy An (ngụ khu phố Lăng 2) làm chủ.

Thời điểm xảy ra cháy các tàu cá trên đang neo đậu tại khu vực bến sông thuộc khu phố Lăng 2, thị trấn Vàm Láng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ cháy làm thiệt hại nhiều tỉ đồng.