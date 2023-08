Tiki Taka của Tây Ban Nha trước “tảng băng” Thụy Điển

(PLO)- 15 giờ ngày 15-8 trên sân Eden Park tại New Zealand sẽ diễn ra trận bán kết đầu tiên giữa các cô gái Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Đây được xem là cuộc chạm trán của hai trường phái bóng đá giữa một bên là kỹ thuật, giữ bóng phối hợp nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha và bên còn lại là sự thực dụng lừng lững nơi tảng băng Bắc Âu Thụy Điển.

Thụy Điển tràn đầy tự tin sau khi đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản trong khi Tây Ban Nha là đối thủ tiễn á quân World Cup Hà Lan về nước ở lượt trận tứ kết.

Thụy Điển chơi rất khoa học, nghiên cứu kỹ thế mạnh và điểm yếu của đối phương như cách họ chiến thắng trước Nhật Bản, trong khi Tây Ban Nha với sức mạnh tấn công và lối chơi giữ bóng, ban bật tìm cách tiếp cận cầu môn đối phương và dứt điểm rất đáng gờm.

Xem cái cách Thụy Điển loại Nhật Bản, giới chuyên môn ngạc nhiên trước các cô gái Bắc Âu ở hiệp 1 nhưng đến lúc Nhật Bản vùng lên có bàn gỡ và ép sân lại thì điểm yếu của Thụy Điển bắt đầu lộ diện. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận từ đầu mùa giải đến giờ, Thụy Điển không chỉ hay mà còn may. May từ vòng 16 đội loại đương kim vô địch Mỹ sau loạt sút luân lưu thứ bảy và may cả trong chiến thắng trước Nhật Bản mà hai lần xà ngang từ chối bàn thắng của nhà cựu vô địch.

Với một Tây Ban Nha cũng có lối chơi mang tính đặc trưng sẽ là cách Thụy Điển tập trung hóa giải. HLV Gerhardsson của Thụy Điển đã truyền tải những ý tưởng của mình và được học trò thực thi một cách hoàn hảo với khuôn mẫu của đội bóng theo trường phái thực dụng.

Tây Ban Nha với những át chủ bài như Paredes, Bonmati, Putellas, Hermoso, Paralluela là những nhân tố có khả năng làm thay đổi cục diện. Ngược lại thì Thụy Điển dựa vào sức mạnh tập thể với lối chơi chắc chắn và cũng có những chân sút có duyên với bàn thắng như Blomqvist, Ilestedt, Blackstenius, Angeldahl…

Khả năng cao trận đấu này hai đội sẽ lại dẫn nhau đến hai hiệp phụ và thậm chí là giải quyết bằng sút luân lưu. Với cách này thì Thụy Điển chiếm ưu thế hơn vì sức lực và sức bền tốt hơn.

+ Dự đoán: Thụy Điển thắng 1-0 sau 120 phút.

DUY ÂN