Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau va chạm xuồng trên sông Vàm Cỏ Đông 30/10/2025 11:04

(PLO)- Đã ba ngày trôi qua, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy người đàn ông 68 tuổi mất tích sau vụ va chạm trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sáng ngày 30-10, lãnh đạo UBND xã Hòa Khánh (Tây Ninh), cho biết xã đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến sông, với hy vọng sớm tìm thấy người đàn ông 68 tuổi mất tích sau va chạm giao thông trên sông Vàm Cỏ Đông.

Hiện nay, mực nước trên sông Vàm Cỏ Đông đang dâng cao, dòng chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người đàn ông 68 tuổi mất tích trên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: MXH

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 28-10, ông LVH (68 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) chèo xuồng đi thu hoạch chanh trở về nhà. Khi đến đoạn đầu kênh 3, nơi tiếp giáp với sông Vàm Cỏ Đông, chiếc xuồng bất ngờ va chạm mạnh với một phương tiện khác đang lưu thông trên sông.

Cú va chạm khiến ông H rơi xuống nước và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mất tích ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến trưa ngày 30-10, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.