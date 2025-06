Tìm người liên quan đến vụ tai nạn làm một phụ nữ tử vong ở quận Bình Thạnh 16/06/2025 16:50

(PLO)- Công an tìm người điều khiển phương tiện liên quan sau va chạm giữa taxi và xe máy khiến một phụ nữ tử vong ở quận Bình Thạnh.

Ngày 16-6, Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm người liên quan đến vụ va chạm giữa xe taxi và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong ở quận Bình Thạnh. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 5-2, khoảng 6 giờ 28 phút sáng, xe ô tô taxi biển số 50H-364… do ông LVH điều khiển, lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (hướng từ Nguyễn Xí về cầu Đinh Bộ Lĩnh), khi đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh) thì chuyển hướng rẽ phải vào đường Chu Văn An.

Cùng thời điểm, xe mô tô biển số 59S3-369.32 do ông PVK điều khiển chở phía sau là bà PTN, lưu thông cùng chiều ở làn đường thứ hai bên phải. Khi tránh xe taxi rẽ phải phía trước, xe mô tô này bị ép vào mép đường, dẫn đến va chạm với một xe mô tô hai bánh khác (chưa rõ biển số) do một nam thanh niên điều khiển, chở phía sau một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đang lưu thông cùng chiều bên phải.

Xe máy ông K và bà N ngã xuống đường sau va chạm với một xe máy khác. Ảnh: CA

Sau va chạm, xe mô tô do ông K điều khiển bị ngã, ông K và bà N ngã xuống đường. Riêng chiếc xe mô tô chưa rõ biển số và người điều khiển không bị ngã và đã rời khỏi hiện trường.

Bà PTN được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT,Công an TP.HCM đề nghị người điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển số) đã rời khỏi hiện trường nhanh chóng đến làm việc với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, ai là nhân chứng hoặc có thông tin liên quan đến phương tiện nói trên, xin cung cấp thông tin cho Cơ quan công an, địa chỉ: 32 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh. Liên hệ điều tra viên Hoàn, số điện thoại: 028.3812.122.