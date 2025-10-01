Tìm thấy thi thể nam học sinh bị cuốn trôi khi cùng mẹ dắt trâu tránh lũ 01/10/2025 08:57

(PLO)- Thi thể nam học sinh THPT bị nước cuốn trôi khi cùng mẹ dắt trâu lên chỗ cao tránh lũ được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 15m.

Ngày 1-10, tin từ UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết thi thể nam học sinh THPT bị nước cuốn trôi khi cùng mẹ dắt trâu lên chỗ cao tránh lũ đã được tìm thấy.

Cụ thể, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, tối 30-9, lực lượng Công an xã Kim Phú phối hợp với các đơn vị liên quan đã tìm thấy thi thể em TTĐ, đang mắc kẹt trong bụi tre cách vị trí gặp nạn khoảng 15m.

Thi thể em Đ được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 15m. Ảnh: Trung Đức

Theo Công an xã Kim Phú, những ngày qua, các lực lượng đã tìm kiếm ở khu vực này, tuy nhiên thời điểm đó nước chưa rút nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Sau khi tìm thấy, gia đình đã đưa thi thể em Đ về an táng theo phong tục địa phương.

Như PLO đã đưa tin, vào trưa 28-9, em TTĐ (16 tuổi, học sinh THPT, ngụ tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú) cùng mẹ đi dắt trâu lên vùng an toàn để tránh trú lũ. Khi qua khe Mụ Dì trên địa bàn thì em Đ không may bị nước cuốn trôi, mất tích.