Tín hiệu phục hồi của ngành nội thất, xây dựng 18/09/2025 15:47

(PLO)- Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2025 năm nay có sự tham gia đông đảo hơn của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng như xi măng, sơn, vật liệu mái, gạch... cho thấy sự sôi động trở lại của thị trường nội địa.

Ngày 18-9, Ban tổ chức Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2025 (VIBE) gồm Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), đã tổ chức buổi gặp gỡ gần 150 doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để sẵn sàng cho triển lãm diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo Ban tổ chức, VIBE 2025 sẽ có quy mô ấn tượng với 550 gian hàng, tăng 60% so với năm ngoái, khẳng định sự lớn mạnh của hệ sinh thái Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng nội địa.

Các sản phẩm trưng bày đa dạng từ phong cách thiết kế độc đáo đến vật liệu thế hệ mới và nội thất bắt kịp xu hướng toàn cầu, lần đầu tiên được giới thiệu. Nếu năm ngoái 70% doanh nghiệp tham gia thuộc ngành nội thất, thì năm nay có sự tham gia đông đảo hơn của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng như xi măng, sơn, vật liệu mái, gạch...

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng ban tổ chức chia sẻ thông tin cùng các doanh nghiệp

Điểm nhấn đáng chú ý tại VIBE 2025 là khu vực dành riêng cho kiến trúc và thiết kế, chiếm khoảng 10% tổng số gian hàng. Đặc biệt, đối tác Gallery Architecture đã quy tụ 25 văn phòng kiến trúc sư uy tín tham gia, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động độc đáo.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng Ban tổ chức VIBE 2025, nhấn mạnh vai trò của triển lãm như một "sân chơi" chuyên nghiệp, hỗ trợ gia tăng giá trị sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối ngành Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng Việt Nam.

“Thông qua VIBE, chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Đây là thị trường rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngành nội thất. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn thâm nhập sâu vào thị trường này, họ buộc phải làm chủ khâu thiết kế để tạo giá trị gia tăng.

Đây cũng là mục tiêu của ban tổ chức VIBE, nghĩa là doanh nghiệp Việt không thể chỉ làm gia công, mà phải tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách cung cấp các sản phẩm do mình thiết kế”- ông Khanh chia sẻ.

Ông cũng nhìn nhận rằng việc quay về chinh phục thị trường nội địa là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư bài bản.

“Đơn cử như HAWA tổ chức Giải thưởng Thiết kế Hoa Mai trong hơn 20 năm để đào tạo nhân lực thiết kế cho ngành nội thất gỗ. Phải đến 5-6 năm gần đây, chúng tôi mới bắt đầu ‘hái quả’, khi rất nhiều nhà thiết kế trẻ tài năng của Việt Nam đã đầu quân cho các công ty trong nước và nước ngoài; có những thiết kế được thương mại hóa thành công"- ông Khanh nói.