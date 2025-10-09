Tổ chức Liên hoan Dân vũ quốc tế và nhảy cổ động 2025 09/10/2025 14:44

(PLO)- Liên hoan Dân vũ quốc tế và nhảy cổ động 2025 được tổ chức nhằm thể hiện sức trẻ và năng lượng tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.

Ngày 9-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2025).

Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã chia sẻ về một số nét mới đột phá trong công tác tổ chức sự kiện năm nay.

Theo đó, thay vì tổ chức dàn trải, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được quy tụ về một "đầu mối", tạo thành một ngày hội thanh niên quy mô lớn, hứa hẹn tạo dấu ấn sâu đậm.

Việc lựa chọn không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nơi tổ chức chính, từ ngày 10 đến 12-10, được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mạnh mẽ hơn, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thanh niên Thủ đô và cả nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trả lời câu hỏi của báo chí.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy thông tin thêm: Điểm mở màn chuỗi hoạt động là chương trình Giao lưu Thanh niên sống đẹp vào tối 10-10 tại Cung Thanh niên Hà Nội.

Đây là dịp để các cá nhân đạt Giải thưởng 15 tháng 10 và Thanh niên sống đẹp cấp Trung ương chia sẻ hành trình rèn luyện, khơi gợi tinh thần sống có ích, nêu cao trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.

Sáng 11-10, các đại biểu sẽ báo công, dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng 11-10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức để ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ trao Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2025 cho 69 cán bộ Hội tiêu biểu.

Tối 11-10, sẽ diễn ra Gala Thanh niên sống đẹp năm 2025, tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn. Ngay sau đó là Liên hoan Dân vũ quốc tế và nhảy cổ động 2025, thể hiện sức trẻ và năng lượng tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.

Một trong những nét mới đáng chú ý là chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn được tổ chức ngay sau lễ kỷ niệm.

Chương trình nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và học tập suốt đời, với các hoạt động như diễn đàn giao lưu, cuộc thi viết Trang sách thay đổi cuộc đời.

Tiếp đó, ngày 12-10, sẽ diễn ra Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 với chủ đề Bên nhau, mình là Nhà.

Ngày hội không chỉ có các hoạt động vui tươi, sáng tạo như workshop và khu trò chơi Hành trình yêu thương, mà còn tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 và đêm nhạc lan tỏa giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam hiện đại.