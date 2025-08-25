Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế khánh thành, đón học sinh đầu tiên 25/08/2025 11:59

(PLO)- Tổ hợp giáo dục FPT Huế bao gồm các bậc phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Công trình có quy mô đào tạo tới 20.000 người, được xem là một trong những dự án trọng điểm của TP Huế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sáng 24-8, Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế với quy mô 20.000 người học đã chính thức khánh thành và đón những học sinh đầu tiên tại Khu đô thị An Vân Dương, phường Thanh Thuỷ, TP Huế.

Tổ hợp giáo dục FPT Huế bao gồm các bậc phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, định hướng gắn đào tạo với công nghệ mũi nhọn như AI, Robotics, STEM… từ cấp học phổ thông. Công trình có quy mô đào tạo tới 20.000 người, được xem là một trong những dự án trọng điểm của TP Huế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lãnh đạo Thành phố Huế và lãnh đạo Tập đoàn FPT tại sự kiện

Tổ hợp giáo dục FPT Huế chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2025-2026

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế khẳng định Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học. Ông biểu dương định hướng giáo dục gắn công nghệ của FPT, cho rằng việc đưa công nghệ số vào giảng dạy ngay từ phổ thông phù hợp xu thế, tạo môi trường đổi mới sáng tạo và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh, đất nước đang đi theo con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, do đó rất cần thế hệ nhân lực giỏi công nghệ, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và đủ sức dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Ông cho biết hệ thống giáo dục FPT quyết liệt đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 để chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc.

Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH FPT, giáo dục là lĩnh vực trọng yếu gắn liền với sứ mệnh của FPT. Tập đoàn cam kết mang lại nền giáo dục chất lượng cao, chi phí phù hợp, đồng hành cùng Huế phát triển giáo dục gắn công nghệ, bồi đắp văn hoá hiện đại song hành với truyền thống.

Tại buổi lễ, nghi thức khánh thành được tổ chức đặc biệt với màn trình diễn thiết bị bay không người lái mang theo cuộn thư pháp “Tỏa hương di sản, Dẫn lối năm châu” từ Đại Nội đến Tổ hợp FPT, thể hiện sự kết nối giữa bản sắc văn hoá Huế và tầm nhìn giáo dục hiện đại. Sau nghi thức, lãnh đạo địa phương và Tập đoàn FPT đã thực hiện cắt băng, chính thức đưa tổ hợp vào hoạt động.

Các đại biểu, khách mời tham quan tại các phòng học, phòng chức năng

Ngay sau lễ khánh thành, học sinh FPT School Huế đã bước vào năm học mới 2025-2026 trong môi trường giáo dục hiện đại, chú trọng phát triển năng lực công nghệ, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Được biết, tổ hợp được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng mai xứ Huế, kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại. Hiện hai khối giảng đường, phòng học và hạ tầng phụ trợ đã hoàn thành, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên.

Huế trở thành địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT. Việc hình thành tổ hợp này không chỉ khẳng định cam kết của FPT đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn gắn với mục tiêu xây dựng Huế thành đô thị di sản thông minh, phát triển dựa trên công nghệ và giáo dục.