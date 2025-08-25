Từ sáng nay, thí sinh bắt đầu xác nhận nhập học sau khi trúng tuyển đại học 25/08/2025 07:44

(PLO)- Thời hạn để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến bắt đầu từ 8 giờ ngày 25-8 đến 17 giờ ngày 30-8. Hết thời gian này, nếu không xác nhận, thí sinh mất quyền trúng tuyển đại học.

Từ 8 giờ sáng nay, 25-8, Bộ GD&ĐT chính thức mở cổng thông tin để thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến sau khi biết kết quả xét tuyển từ các trường đại học.

Theo đó, thí sinh sẽ truy cập trang web https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện xác nhận nhập học bằng tài khoản cá nhân đã được cấp trước đó.

Bộ GD&ĐT lưu ý tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học), thời hạn đến trước 17 giờ ngày 30-8. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển vì mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký.

Sau khi xác nhận trực tuyến, thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo thông báo riêng của từng trường.

Đông thí sinh, phụ huynh đã sớm có mặt tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM để làm thủ tục xác nhận nhập học trực tiếp. Ảnh: NT

Được biết, lịch xác nhận nhập học trực tuyến này được Bộ GD&ĐT triển khai muộn hơn hai ngày so với kế hoạch trước đó (23-8) nhưng không có thông báo cụ thể. Điều này đã khiến nhiều thí sinh những ngày qua không khỏi lo lắng, băn khoăn khi đã biết điểm chuẩn nhưng không truy cập để xác nhận nhập học được.

Nhiều em vì thế không biết có trúng tuyển thật hay không để còn kịp chuẩn bị thủ tục, đặt vé xe, thuê chỗ ở khi đến các cơ sở đào tạo làm thủ tục nhập học, nhất là những gia đình ở xa.