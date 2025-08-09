Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Dưới cờ vinh quang' 09/08/2025 21:23

(PLO)- Tối 9-8, chương trình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang đã diễn ra tại ba điểm cầu TP Hà Nội, TP Huế, TP.HCM. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Tối 9-8, chương trình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang đã diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chương trình do Quân ủy Trung ương chỉ đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với TP Hà Nội, TP Huế, TP.HCM tổ chức và thực hiện.

Tại TP.HCM, điểm cầu diễn ra tại Công viên sáng tạo Thủ Thiêm có sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa...

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Tham dự các điểm cầu còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, quân đội và TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình cầu truyền hình đặc biệt Dưới cờ vinh quang mang đến cho khán giả truyền hình một bản trường ca nghệ thuật hoành tráng và đầy cảm xúc.

Chương trình được xây dựng với mục tiêu khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ – những người luôn trung thành, dũng cảm, kiên cường và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Tiết mục "Dấu chân phía trước" do NSND Tạ Minh Tâm thể hiện. Ảnh: VĂN HÀ

Rất đông khán giả thưởng thức chương trình "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Không khí tại điểm cầu Hà Nội.

Dưới cờ vinh quang không chỉ tôn vinh vai trò của Quân đội trong lịch sử và hiện tại, mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng trách nhiệm cho thế hệ trẻ.