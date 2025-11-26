Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào từ 1 đến 2-12 26/11/2025 16:20

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 1 đến 2-12-2025.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 26-11, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 1 đến 2-12-2025, nhân dịp Lào tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.