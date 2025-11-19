Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu 19/11/2025 19:48

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu chung một lòng dựng xây một Thổ Châu mới, kinh tế vững vàng, sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố, an ninh bền vững.

Chiều 19-11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang).

Đặc khu Thổ Châu có tổng diện tích tự nhiên gần 14km2, gồm tám hòn đảo, cách đặc khu Phú Quốc khoảng 110km; có vị trí chiến lược trọng yếu, là vùng biển đảo phên dậu tiền tiêu phía cực Tây - Nam của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1-7, đặc khu Thổ Châu thuộc tỉnh An Giang đi vào vận hành tổ chức bộ máy đúng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thời gian qua, đặc khu Thổ Châu đã thực hiện tốt các nhiệm chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉ lệ hộ nghèo còn 0,26% (gồm 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo), tỉ lệ gia đình văn hóa chiếm gần 97%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đặc khu Thổ Châu vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: thiếu nguồn nhân lực; điều kiện, vị trí địa lý mang tính “đặc hữu” của vùng biển đảo tiền tiêu; quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, hay phương tiện kết nối giao thông trực tiếp với đất liền, nguồn điện, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những khó khăn mà nhân dân đặc khu Thổ Châu phải đối mặt, như: nắng cháy, gió dữ, sóng bạc quanh năm, thiếu điện, nước ngọt, trường học, bệnh xá…. Nhưng tất cả nhân dân, cán bộ, chiến sĩ là người dũng cảm, ngày đêm bám biển, bám đảo, lặng thầm gánh phần gian khó để Tổ quốc bình yên và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đặc khu Thổ Châu vừa mới thành lập, dân ít, sóng to, gió lớn, giao thông nối các đảo còn khó khăn, nhưng chính nơi này lại là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, điều quý nhất cần khẳng định là Thổ Châu có sự đoàn kết, gắn kết giữa chính quyền với nhân dân, dân tin cán bộ, cán bộ vì dân. Những điều tiếp theo, Thổ Châu sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ với 80-90% thảm xanh, biển sạch. Không gian ngư trường rộng lớn, trữ lượng cao, hải lưu ổn định; cảnh quan biển, đảo đặc sắc phù hợp du lịch sinh thái. Khí hậu có bảy tháng nắng, thuận lợi phát triển năng lượng tái tạo; diện tích đất bằng có thể hình thành các khu dân cư ổn định.

"Thổ Châu không chỉ mang lợi ích kinh tế mà trước hết là giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng. Chúng ta quyết tâm phấn đấu đưa đặc khu Thổ Châu trở thành vùng biển đảo kiêu hãnh, bền vững, trụ cột, phát triển của Việt Nam, với tinh thần "Mũi tàu hướng ra biển lớn; giữ biển, giữ dân, giữ bình yên Tổ quốc" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định để phát triển bền vững Thổ Châu, đời sống nhân dân tốt hơn, tỉnh An Giang cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để xây dựng Quy hoạch phát triển bền vững đặc khu gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tập trung hỗ trợ đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác. Cạnh đó, hoàn thiện dự án nguồn nước, nghiên cứu khả thi nguồn cung điện, viễn thông, có thể ngầm hóa đường biển kết nối từ bờ đặc khu Phú Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh An Giang tập trung xây dựng đặc khu Thổ Châu ổn định bộ máy, vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp trật tự nghề cá bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái. Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng khu sản xuất - dịch vụ thu mua, chế biến thủy sản quy mô lớn.

Đặc biệt, tuyệt đối không để tái diễn nuôi tự phát, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nghiên cứu thu hút đầu tư trong phạm vi thẩm quyền, chú trọng nghiên cứu nuôi biển công nghệ cao, hậu cần nghề cá hiện đại; du lịch sinh thái - biển đảo, du lịch tâm linh, nhất là nghiên cứu Khu tưởng niệm hơn 500 đồng bào và chiến sĩ đã khuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Thổ Châu. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung củng cố thế trận phòng thủ biển - đảo; nghiên cứu khả thi xây dựng Cảng hàng không lưỡng dụng, nghiên cứu khả thi nâng cấp hai cảng cá lưỡng dụng phục vụ hậu cần nghề cá và xây dựng Thổ Châu trở thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ Tây Nam.

Mặt khác, củng cố thế trận phòng thủ liên hoàn với ba điểm tựa tam giác chiến lược: Phú Quốc - Hòn Khoai - Thổ Chu. Bảo đảm ba vùng chiến lược: Vùng ven bờ chiến lược, vùng tam giác chuyển tiếp chiến lược và vùng tiền tiêu chiến lược. Đầu tư trang thiết bị hệ thống radar, phòng thủ, cứu hộ và cơ sở hậu cần hải quân phù hợp; kiểm soát chặt chẽ cư trú, đất đai, tuyệt đối không để bao chiếm đất quốc phòng phá vỡ cấu trúc phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Thổ Châu chung một lòng dựng xây một Thổ Châu mới, với kinh tế vững vàng, sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố, an ninh bền vững. Xây dựng một Thổ Châu tương lai mà mỗi người dân cả nước đều muốn đặt chân tới, để tự hào, để tin yêu, để cảm nhận hơi thở của Tổ quốc nơi cuối trời Tây Nam.