Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại Cà Mau 19/11/2025 18:17

(PLO)- Tổng bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Đảo Hòn Khoai, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Ngày 19-11, tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn Công tác Trung ương đến thăm và làm việc với các đơn vị Quân đội đóng quân trên đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi) và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư mang ý nghĩa quan trọng, tập trung vào việc kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm và chỉ đạo phát triển khu vực cực Nam Tổ quốc.

Tổng bí thư Tô Lâm nghe các đơn vị báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm tại Đảo Hòn Khoai. Ảnh: CTV

Chương trình làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm được bắt đầu tại đảo Hòn Khoai. Cùng với Đoàn Công tác Trung ương, Tổng Bí thư đã đến thăm các đơn vị Quân đội đang làm nhiệm vụ trên đảo, bao gồm: Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), Trạm Radar 595 (Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân), Hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai và Trạm Hải đăng Hòn Khoai.

Tổng Bí thư đã trực tiếp khảo sát tình hình triển khai hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh cho vùng cực Nam Tổ quốc: Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Đây là các công trình do Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 12 thực hiện, được khởi công vào ngày 19-8-2025.

Tại công trường, đại diện Binh đoàn 12 và Quân chủng Hải quân đã báo cáo tiến độ, đồng thời nêu một số kiến nghị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công khi cả hai dự án đều đạt tiến độ theo kế hoạch.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Cà Mau và đơn vị chủ đầu tư, thi công phải phối hợp chặt chẽ, tin cậy, trách nhiệm, cùng với sự hỗ trợ tiếp tục từ các bộ, ban, ngành Trung ương. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2028, khi hai dự án và các công trình phụ cận hoàn thành, sẽ tạo nên cú huých mạnh mẽ về hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển nhanh, mạnh, bền vững và toàn diện cho vùng cực Nam.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án, Tổng Bí thư đề nghị toàn bộ lực lượng quán triệt tinh thần "Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia". Ông khẳng định tiến độ của công trình không chỉ là tiến độ của một dự án, mà còn là uy tín của Nhà nước và niềm tin của Nhân dân. Tổng Bí thư thúc giục: "Hãy dựng cảng nhanh hơn sóng, bắc cầu vững hơn đá, mở lối ra khơi bằng ý chí thép của người Việt Nam, để mai này khi Tổ quốc nhìn về cực Nam, lịch sử sẽ thấy một Hòn Khoai vươn mình - một Việt Nam vươn tầm". Thông điệp xuyên suốt của chuyến thăm là “Toàn lực - toàn tâm - hoàn thành đến cùng”.

Quang cảnh buổi làm việc tại Đảo Hòn Khoai, Cà Mau. Ảnh: CTV

Sau khi kiểm tra tại thực địa, Tổng Bí thư và Đoàn Công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, công tác ứng phó biến đổi khí hậu và tình trạng sạt lở bờ biển. Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Cà Mau bứt phá trong hoàn thiện hạ tầng và tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui khi trở lại Cà Mau sau đúng một năm và ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó, tự lực, sáng tạo và những kết quả toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc "từ sớm, từ xa, từ gốc", đồng thời phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững.

Ông chỉ rõ: Việc triển khai các dự án trọng yếu tại Hòn Khoai khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng và tiềm năng phát triển lớn của khu vực, trở thành “trái tim”, hạt nhân của “lục địa cực Nam”.

Về mặt kinh tế, Hòn Khoai sẽ là điểm kết nối quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, giảm chi phí logistics, giảm tải cho hệ thống cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh, và mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế mới của Việt Nam. Về mặt quốc phòng - an ninh, dự án sẽ phát huy vai trò chiến lược của đảo trong bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam và hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Tổng bí thư tặng quà cho các đơn vị tại chuyến làm việc ở Đảo Hòn Khoai hôm nay. Ảnh: CTV

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền Cà Mau tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, và luôn đặt việc nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên.

Trong Đoàn Công tác Trung ương tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với sự phát triển của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định Đảng bộ, dân và quân tỉnh sẽ chung sức, đồng lòng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng và phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.