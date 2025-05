Tổng Công ty Điện lực miền Nam nói gì về kiến nghị bỏ các tổng công ty điện lực? 28/05/2025 11:19

(PLO)- Đơn kiến nghị cho rằng cần bỏ cấp trung gian là các tổng công ty điện lực miền, nhưng theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, mô hình này đã và đang đóng vai trò trụ cột trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn trên phạm vi toàn quốc.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa có báo cáo gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo yêu cầu của Bộ Tài chính liên quan đến đơn kiến nghị của công dân.

Kiến nghị bỏ các Tổng Công ty Điện lực miền

Theo kiến nghị của công dân ghi địa chỉ tại tỉnh Bình Định, hiện nay các Tổng công ty Điện lực miền Nam, miền Bắc, miền Trung nhận chỉ đạo của EVN sau đó triển khai đến các công ty điện lực tỉnh rồi tiếp nhận số liệu sản xuất kinh doanh từ các công ty điện lực tỉnh để tổng hợp báo cáo cho EVN theo kiểu cấp trên cấp dưới, không khác gì cơ quan hành chính.

Thi công đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên do EVN làm chủ đầu tư. Ảnh PHƯƠNG NAM

“Thay vì từ EVN chỉ đạo trực tiếp đến các công ty điện lực tỉnh và nhận số liệu báo cáo từ công ty điện lực tỉnh sẽ rất thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời không làm mất cơ hội kinh doanh vì không qua cấp trung gian” - đơn kiến nghị đề xuất.

Đơn kiến nghị cho rằng: Ngành điện có cấp trung gian là tổng công ty điện lực miền sẽ rất bất công cho hàng triệu khách hàng phải nuôi một bộ máy trung gian với chi phí không nhỏ đưa vào giá thành điện.

Một công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư. Ảnh EVNSPC

“Với chủ trương sáp nhập tỉnh thì số lượng các tỉnh thành sẽ còn khoảng 50% nên việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các công ty điện lực tỉnh sẽ thuận lợi cho EVN. Kết thúc hoạt động của các tổng công ty điện lực miền để tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý điều hành, giảm khâu trung gian nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm giá thành điện thật sự cần thiết và cấp bách không thể để muộn hơn nữa” - người viết đơn kiến nghị.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam nói gì?

Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, mô hình các tổng công ty điện lực miền đã và đang đóng vai trò trụ cột trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn trên phạm vi toàn quốc.

Công trình cải tạo, mở rộng, nâng công suất trạm biến áp 110kV Hàm Tân của Công ty Điện lực Bình Thuận.

Mô hình này với cấu trúc phân cấp theo khu vực địa lý đã chứng minh được hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng công ty Điện lực miền Nam là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và đầu tư phát triển hệ thống lưới điện phân phối, bán lẻ điện, đưa điện đến từng hộ gia đình, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam.

Việc duy trì mô hình này là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng như cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các tổng công ty miền có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công am hiểu sâu sắc về địa hình, điều kiện thổ nhưỡng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, giúp các dự án được triển khai đúng trọng tâm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch vùng.

Với quy mô hệ thống điện quốc gia ngày càng mở rộng và phức tạp, việc phân chia thành các tổng công ty theo khu vực giúp tối ưu hóa công tác quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ứng phó với các sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo thời gian cấp điện trở lại nhanh nhất…

Công nhân điện lực thi công xuyên đêm. Ảnh EVNSPC.

“Việc giải thể hoặc thay đổi lớn mô hình hoạt động của các tổng công ty sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong quá trình đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả các dự án và an ninh năng lượng” - Tổng Công ty Điện lực miền Nam khẳng định.

Các tổng công ty điện lực miền đóng vai trò then chốt trong quá trình vận hành, phân phối và bán lẻ điện, đồng thời là nhân tố quyết định trong thành công của thị trường điện cạnh tranh trong thời gian tới.

Việc xem xét kết thúc hoạt động của các tổng công ty điện lực miền có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, bao gồm: Gây xáo trộn lớn trong quản lý và vận hành; ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng; mất ổn định về nhân sự; giảm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội; chưa phù hợp với giai đoạn phát triển thị trường điện.

Công trình đưa điện ra đảo Phú Quốc, Kiên Giang do EVNSPC đầu tư.

“Mô hình hoạt động hiện hành của các tổng công ty điện lực miền là cốt lõi để duy trì sự ổn định, tin cậy của hệ thống điện quốc gia, là nhân tố quyết định trong việc tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng lưới điện và phát triển thị trường điện tại Việt Nam.

Việc xem xét kết thúc hoạt động của các đơn vị này sẽ gây ra những hậu quả rất lớn đến an ninh năng lượng, kinh tế và xã hội. Do đó, kiến nghị của công dân cần được xem xét kỹ lưỡng và thận trọng. Thay vì xóa bỏ, cần tập trung vào việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy tối đa vai trò của các tổng công ty điện lực miền trong sự nghiệp phát triển đất nước” - báo cáo kiến nghị.