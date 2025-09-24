Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại LHQ, cam kết tìm kiếm hoà bình với Triều Tiên 24/09/2025 06:11

Ngày 23-9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), cam kết sẽ chấm dứt “vòng luẩn quẩn của những căng thẳng quân sự không cần thiết” với Triều Tiên, nhằm hướng tới mục tiêu cùng chung sống hòa bình và cùng phát triển, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng LHQ, ông Lee nhấn mạnh tầm nhìn về một “giải pháp từng bước” cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên, “dựa trên nhận thức tỉnh táo rằng phi hạt nhân hóa không thể đạt được trong ngắn hạn”.

Ông Lee cho biết Seoul sẽ “kiên định theo đuổi con đường giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin liên Triều” và dẫn chứng những hành động gần đây như ngừng rải truyền đơn tuyên truyền và phát loa sang Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 23-9. Ảnh: YONHAP

“Bằng cách từng bước mở rộng trao đổi và hợp tác liên Triều, chúng ta sẽ mở đường cho nền hòa bình bền vững” - theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Tổng thống Lee công bố sáng kiến “END” tại Đại hội đồng, xoay quanh ba trụ cột “trao đổi”, “bình thường hóa” và “phi hạt nhân hóa” nhằm chấm dứt đối đầu và mở ra kỷ nguyên hòa bình mới trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, ông Lee không đi sâu vào chi tiết cách triển khai công thức đối thoại, nhưng sáng kiến này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong nỗ lực của Seoul nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa thông qua nhiều kênh, trong đó có khả năng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Đề xuất của tổng thống Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định lập trường bác bỏ đối thoại liên Triều và phản đối mọi cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân.

Như một tín hiệu hòa dịu gửi đến miền Bắc, ông Lee cho biết chính phủ ông “tái khẳng định rõ ràng việc tôn trọng hệ thống hiện tại của Triều Tiên, sẽ không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất nào bằng sáp nhập, và không có ý định tiến hành các hành động thù địch”.

Tổng thống Lee cũng lưu ý về sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

“Cộng đồng quốc tế phải tập hợp trí tuệ để xây dựng một giải pháp thực tiễn và theo giai đoạn, bắt đầu từ việc ‘ngừng’ nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa, tiếp tục qua quá trình ‘cắt giảm’, và tiến tới ‘tháo dỡ’” - ông Lee nói.

Triều Tiên chưa bình luận về bài phát biểu của tổng thống Hàn Quốc tại LHQ.