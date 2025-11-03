TP Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025 03/11/2025 21:04

Tối 3-11, TP Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Oóc Om Bóc là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, được tổ chức hằng năm vào dịp rằm tháng 10 âm lịch.

Đây là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ VH-TT&DL công nhận.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc.

"Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo là sự kiện văn hóa lớn, được Nhân dân và đồng bào Khmer trong khu vực ĐBSCL mong đợi hằng năm. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa – tín ngưỡng thể hiện lòng tri ân của người Khmer đối với thiên nhiên mà còn là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng thông qua Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục được biết đến là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và đậm đà bản sắc văn hóa sông nước miền Tây.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025.

Theo ông Tuyên, năm nay, lễ hội diễn ra trong bối cảnh TP Cần Thơ hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế về văn hóa và du lịch.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì ổn định với tốc độ tăng trưởng 7,39%, đứng thứ 3 vùng ĐBSCL. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo quy mô, ý nghĩa.

Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa – tín ngưỡng thể hiện lòng tri ân của người Khmer đối với thiên nhiên mà còn là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm nay diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-11 với nhiều hoạt động phong phú như Giải Đua ghe Ngo, Lễ Cúng Trăng, Trình diễn thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền.

Chương trình khai mạc được chuẩn bị công phu, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện những giá trị văn hóa, nét đẹp lễ hội và hình ảnh con người Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đến với Lễ hội lần này, người dân và du khách sẽ được hòa mình trong không khí sôi nổi của Giải Đua ghe Ngo, thưởng thức cốm dẹp – món đặc sản truyền thống của đồng bào Khmer, để cảm nhận được sức sống mãnh liệt và giá trị nhân văn sâu sắc của một lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia