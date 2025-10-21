TP.HCM: Bệnh hô hấp vào mùa, số ca mắc tăng vọt 21/10/2025 08:30

(PLO)- Số ca đến khám và nhập viện do bệnh hô hấp tại TP.HCM tăng vọt, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng do nhập viện trễ.

Chị NBN (28 tuổi, ngụ TP.HCM) chăm con là bệnh nhi ĐNXT (9 tuổi) đang điều trị bệnh hô hấp tại khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Chị N cho biết trước đó con có dấu hiệu sốt. Gia đình chườm mát, mua thuốc cho con uống nhưng không đỡ.

Không ngờ biến chứng viêm phổi

“Đến ngày hôm sau con vẫn không đỡ, tối còn sốt cao hơn nên sáng tôi đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán con bị sốt siêu vi, được điều trị kháng sinh. Đến nay con cũng khỏe hơn, ăn uống được, bớt sốt. Bác sĩ nói nếu hôm sau con khỏe thì có thể cho xuất viện” – chị N nói.

Số lượt khám bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, tăng gần gấp đôi so với đầu tháng 9. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bé NTV (3 tuổi, ngụ TP.HCM) đang điều trị bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chị T – mẹ bệnh nhi, cho biết 1 tuần qua con liên tục ho khan, sổ mũi, sốt cao không hạ dù đã uống thuốc.

Gia đình đưa trẻ đi kiểm tra ở một phòng khám tư gần nhà thì được bác sĩ chẩn đoán con bị viêm họng và kê thuốc uống. Tuy nhiên sau vài ngày con vẫn không đỡ nên chị T đưa vào bệnh viện khám.

“Tôi cứ nghĩ con bị cảm sốt thông thường, ở nhà uống thuốc sẽ đỡ. Vào đây bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh hô hấp biến chứng viêm phổi, phải thở ô-xy. Nay tình trạng con cũng khá hơn nhiều, vài hôm nữa có thể xuất viện” – chị T chia sẻ.

Bệnh nhi điều trị bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ca bệnh hô hấp tăng chóng mặt

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trung bình mỗi ngày tiếp nhận gần 1.800 lượt trẻ đến khám các bệnh hô hấp, tăng gần gấp đôi so với đầu tháng 9. Số ca nhập viện cũng tăng từ 286 lên 475 ca/tuần.

Riêng khoa Hô hấp 1 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện có hơn 180 bệnh nhi đang điều trị với 20 giường cấp cứu, nhiều trẻ cần thở ô-xy và hỗ trợ thở áp lực dương. Các bệnh chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc hen suyễn.

Theo bác sĩ Trần Nguyên Khôi, Phó trưởng khoa Khám bệnh, trẻ đến khám phần đông dưới 5 tuổi. Ở tuổi này, sức đề kháng còn yếu, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, trẻ rất dễ mắc bệnh, phải nhập viện.

“Hiện thời tiết đang bước vào độ giao mùa, độ ẩm cao. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm đầu năm học, trẻ tiếp xúc gần gũi, đông đúc, dễ lây lan bệnh hô hấp cấp” - bác sĩ Khôi nói.

Khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM), trong 2 tuần gần đây, số lượt khám ngoại trú và nhập viện nội trú đều tăng mạnh, trong đó trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính chiếm tỉ lệ cao nhất, chủ yếu do virus (siêu vi), một số ít do bội nhiễm vi khuẩn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP, cho biết từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm bệnh hô hấp bước vào mùa cao điểm, số ca mắc tăng nhanh do thời tiết nắng mưa thất thường, tạo điều kiện cho virus phát triển.

Đa phần phụ huynh đưa trẻ đến khám vì các triệu chứng như sốt, ho (ho khan hoặc ho có đờm), sổ mũi, khò khè, có đờm nhớt, ăn hoặc bú kém, nhợn ói hoặc nôn ói sau khi ăn no, vật vã, khó ngủ trong cơn sốt.

Ở nhóm trẻ lớn, biểu hiện nhiễm siêu vi rõ rệt hơn với các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chán ăn khiến nhiều em phải nghỉ học. Không ít gia đình ghi nhận cả trẻ lẫn người chăm sóc đều bị sốt, ho, sổ mũi, làm tăng nguy cơ lây chéo cho các thành viên khác.

Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số lượng trẻ mắc các bệnh đường hô hấp cũng tăng khá nhiều. Trước đây, trung bình mỗi ngày, phòng khám khoa Nhi Tổng hợp tiếp nhận khoảng 70-80 lượt khám, còn bệnh nhân nội trú nhập viện khoảng 10 ca/ngày.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, mỗi ngày số trẻ nhập viện đã tăng lên gần 30 ca, trong khi số lượt khám tại phòng khám cũng tăng gấp đôi, khoảng 160-170 lượt/ngày.

Phần lớn trẻ đến khám các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp bao gồm ho, sổ mũi, sốt. Một số trường hợp do người nhà chủ quan để lâu, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, phải thở ô-xy.

Những trẻ sốt liên tục, ho nhiều, thở mệt, cần điều trị kháng sinh hoặc tiêm tĩnh mạch mới có chỉ định nhập viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Triệu chứng và dấu hiệu cảnh báo trở nặng

Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, phân tích nguyên nhân bệnh hô hấp tăng từ đầu tháng 9 đến nay có thể chia thành hai nhóm chính.

Thứ nhất là yếu tố thời tiết, TP chịu tác động của các đợt áp thấp nhiệt đới hoặc thay đổi khí hậu, thời tiết thất thường, lúc nóng quá, lúc lạnh quá, khiến cơ thể trẻ nhỏ chưa kịp thích nghi.

Thứ hai là yếu tố tiêm ngừa và lây lan. Cụ thể trẻ nhỏ dễ lây từ người lớn, còn trẻ lớn không tuân thủ lịch tiêm chủng nhắc lại định kỳ, như mũi phòng cúm hoặc phế cầu. Khi trẻ bị nhiễm, trong gia đình có người mắc bệnh thì nguy cơ lây lan rất nhanh.

Ngoài ra, vệ sinh cá nhân và môi trường nhiều gia đình còn hạn chế, tạo điều kiện cho bệnh lây lan.

“Tại các trường học, hiện có nhiều lớp ghi nhận tình trạng nửa lớp hoặc 2/3 học sinh nghỉ học do sốt, ho, sổ mũi. Phần lớn là nhiễm siêu vi, chưa phải viêm phổi, nhưng nếu để lâu, có thể dẫn đến bội nhiễm và viêm phổi. Nhiều phụ huynh nghĩ con chỉ bị cảm bình thường nên tự mua thuốc điều trị, dẫn đến việc bệnh kéo dài và nặng hơn” – bác sĩ Oanh chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thông thường, các ca nhiễm siêu vi nhẹ sẽ được điều trị ngoại trú, không nhập viện. Chỉ những trẻ sốt liên tục, ho nhiều, thở mệt, cần điều trị kháng sinh hoặc tiêm tĩnh mạch mới có chỉ định nhập viện. Những ca nhập viện thường là do điều trị ngoại trú thất bại hoặc nhập viện trễ dẫn đến viêm phổi, có suy hô hấp, phải thở ô-xy.

Nếu trẻ sốt cao liên tục, ăn uống kém, ho nhiều, thở mệt hoặc không đáp ứng với các biện pháp điều trị triệu chứng thông thường như hạ sốt, vệ sinh mũi họng, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, chẩn đoán và đánh giá tình trạng nặng.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh trở nặng bao gồm sốt cao không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, ho nhiều, thở mệt, ăn uống kém, không uống được nước, hoặc có thay đổi tri giác như lừ đừ, li bì. Khi thấy các dấu hiệu này, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Thời tiết thất thường khiến cơ thể trẻ nhỏ chưa kịp thích nghi, dẫn đến mắc bệnh hô hấp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phụ huynh nên giữ ấm cho trẻ, đảm bảo vệ sinh mũi họng thông thoáng, cho trẻ uống nhiều nước, lựa chọn thực phẩm hợp vệ sinh và an toàn. Chế độ dinh dưỡng cần hợp lý, bao gồm nhiều rau xanh, trái cây; đồng thời đảm bảo trẻ nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ. Việc tiêm chủng đầy đủ cũng là biện pháp phòng bệnh quan trọng.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Oanh cho hay do lượng bệnh nhân tăng gấp đôi so với trước, khoa phải tăng cường nhân lực chăm sóc và phân loại bệnh nhân để có phác đồ điều trị thích hợp. Bệnh viện cũng đã huy động toàn bộ nguồn lực, các khoa còn giường trống sẽ hỗ trợ khoa Nhi, đảm bảo có giường điều trị cho các trẻ. Hằng ngày đều có thống kê, điều phối giường và nhân sự để phục vụ chăm sóc tốt nhất.

“Sau đại dịch COVID-19, bệnh viện đã xây dựng quy trình dự phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn rất chặt chẽ. Dù lượng bệnh tăng, chúng tôi vẫn đảm bảo chăm sóc và điều trị đầy đủ” – bác sĩ Oanh nói.