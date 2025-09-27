TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công 27/09/2025 13:22

(PLO)- Sở Xây dựng vừa có văn gửi UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường đang khai thác.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo, các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư dự án BOT cần tăng cường công tác kiểm tra đơn vị thi công thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác (đặc biệt là đường cao tốc).

Các nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát việc tổ chức, vận hành các phương tiện, thiết bị thi công, xe vận chuyển vật liệu đảm bảo tuân thủ đúng biện pháp được duyệt, chuyên chở đúng tải trọng cho phép; có kế hoạch hoàn trả mặt đường và biện pháp tổ chức thi công phù hợp.

Từ đó, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác. Ảnh: ĐT

Đồng thời, các đơn vị cần bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ như biển báo, rào chắn, đèn xoay cảnh báo và các tín hiệu cần thiết khác để báo hiệu, tăng cường cảnh báo bảo đảm giao thông đối với các khu vực đang thi công trên tuyến theo đúng quy định.

Tại các khu vực rào chắn phải bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đèn chiếu sáng ban đêm, lực lượng điều tiết giao thông 24/24 giờ. Lưu ý, cần lắp đặt bổ sung đèn cảnh báo, các báo hiệu cảnh báo từ xa, đảm bảo mức độ phản quang đúng quy định.

Các đơn vị cần tập trung huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, máy móc để thi công nhanh chóng, gọn gàng và dứt điểm theo từng phân đoạn, hạn chế tối đa các hoạt động gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến, tránh gây ùn tắc giao thông.

Việc phân đoạn thi công, các đơn vị cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với điều kiện giao thông thực tế và tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông hợp lý, tránh thi công dàn trải gây ùn tắc, mất an toàn cho người và phương tiện.

Các đơn vị cần rà soát để tăng cường cảnh báo, lắp đặt biển hạn chế tốc độ theo đúng quy định đối với các đoạn tuyến thi công làm thu hẹp làn đường xe chạy, các đoạn thi công đào mở rộng cả hai bên nền đường với chiều sâu đào nền lớn, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông.

Đồng thời, các đơn vị cần bố trí, tập kết vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công gọn gàng, hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường gây cản trở và mất an toàn giao thông.

Trường hợp bất khả kháng, không thể di dời ra ngoài lòng đường, phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo, rào chắn rõ ràng đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Đối với các tuyến đường đang thi công hoặc đã thi công xong nhưng chưa bàn giao lại cho cơ quan quản lý, các đơn vị cần khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường, hệ thống báo hiệu đường bộ bị hư hỏng, vệ sinh sạch sẽ mặt đường trong phạm vi quản lý.