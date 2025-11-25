TP.HCM hỗ trợ Đắk Lắk 10 tỉ đồng và 500 tấn hàng hóa 25/11/2025 22:01

(PLO)- Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ Đắk Lắk 10 tỉ đồng, 500 tấn hàng hóa và nhiều hỗ trợ khác.

Tối 25-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, trao hỗ trợ 10 tỉ đồng, phân phối 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, cử 50 bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân và mở bếp ăn dã chiến.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao hỗ trợ 10 tỉ đồng để Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: T.T

Theo ông Lộc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và người dân Thành phố rất chia sẻ với những mất mát mà người dân Đắk Lắk đã gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua...

Ngay sáng 25-11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp, triển khai công tác hỗ trợ Đắk Lắk.

Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quyết định trao tặng 10 tỉ đồng, 500 tấn hàng hóa, cử 50 bác sĩ chia thành năm tổ để hỗ trợ Đắk Lắk.

Theo ông Lộc, ngoài những hỗ trợ trên, 28 sở, ngành của TP.HCM sẽ liên hệ với 28 sở, ngành tương ứng của Đắk Lắk để có hỗ trợ tương ứng.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lập bếp ăn dã chiến tại Đắk Lắk (tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Đông Hòa) để hỗ trợ người dân vùng lũ, bảo đảm không để người dân bị đói, rét.

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo đó, bếp ăn dã chiến được lập tại Đắk Lắk có thể cấp khoảng 10.000 suất cơm mỗi ngày hoặc hơn, tùy theo nhu cầu thực tế. Bếp ăn dã chiến do Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đảm trách, tổ chức khởi động vào sáng 26-11. Bếp ăn dã chiến sẽ được vận hành xuyên đêm với sự vận hành của hàng trăm tình nguyện viên từ TP.HCM và Đắk Lắk.

Cùng dịp này, hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM đã ủng hộ 1,5 tỉ đồng và 200 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm; Báo Người Lao Động hỗ trợ 500 triệu đồng, 200.000 cuốn tập; Báo Tiền Phong ủng hộ 7 tấn gạo cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ngày 26 và 27-11, báo Pháp Luật TP.HCM cũng sẽ đến trao quà của bạn đọc gửi đến bà con vùng lũ ở Khánh Hòa và Đăk Lăk.