TP.HCM: Mưa lớn khiến đường ngập nặng, xe tải chết máy giữa đường 03/10/2025 16:28

(PLO)- Cơn mưa lớn trưa 3-10 đã khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Bắc và Tây Bắc TP.HCM ngập sâu, xe chết máy hàng loạt.

Trưa 3-10, cơn mưa lớn kèm theo giông sét kéo dài liên tục gần hai tiếng đã khiến nhiều tuyến đường ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc và phía Bắc TP.HCM chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt, người dân phải dẫn bộ qua biển nước.

Mưa như trút nước khiến hàng trăm người điều khiển xe máy phải vật lộn giữa dòng nước, không ít trường hợp bị ngã do mất lái.

Những điểm thường xuyên ngập sâu như khu vực quận 12 cũ và quận Gò Vấp cũ tiếp tục trở thành tâm điểm ngập nặng. Nhiều tuyến đường đã ngập sâu, nước dâng lên nhanh chóng, tràn vào nhà dân.

Tình trạng đường ngập nặng ghi nhận tại nhiều nơi lên đến trên 50 cm, gây ra hỗn loạn trong lưu thông, xe buýt cũng phải lội nước. Một số trục đường chính như Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, và Song Hành, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ... ngập nặng, khiến việc di chuyển gần như bất khả thi.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận nhiều tuyến đường ngập sâu chiều 3-10:

Nước ngập hết bánh xe sau cơn mưa ngày 3-10.

Đường Nguyễn Văn Quá ngập nặng.

Xe buýt khó khăn di chuyển qua điểm ngập.

Người dân phải rào chắn ngăn nước tràn vào nhà.

Xe chết máy khi lưu thông qua đường ngập nặng.

Một chiếc xe tải chết máy khi lưu thông qua điểm ngập.