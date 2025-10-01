TP.HCM: Sáng nắng, chiều mưa lớn kèm sấm chớp 01/10/2025 17:11

(PLO)- Từ chiều 1-10, tại nhiều khu vực ở TP.HCM trời bắt đầu chuyển mưa lớn kèm sấm chớp, dự báo ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo ghi nhận, từ sáng đến giữa trưa (1-10), thời tiết tại TP.HCM vẫn duy trì nắng gắt, trời trong xanh.

Tuy nhiên, đến hơn 13 giờ, trời bắt đầu chuyển dông và mưa đổ xuống diện rộng, kèm theo sấm chớp và gió mạnh. Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, người dân di chuyển khó khăn.

Sau cơn mưa ngày 1-10, đường ngập sâu.

Mưa lớn kèm sấm chớp ở trung tâm TP.HCM.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, lúc 13 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 130,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đường Liên Khu 4-5 (Bình Tân cũ) ngập sâu.

Theo đó, thời tiết của vùng biển Nam Bộ và TP.HCM, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.5m, biển bình thường. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo do tác động của bão nên trong hai đến ba ngày tới, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, một số nơi có mưa to.

Dự báo TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa.