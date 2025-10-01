TP.HCM: Sáng nắng, chiều mưa lớn kèm sấm chớp

Theo ghi nhận, từ sáng đến giữa trưa (1-10), thời tiết tại TP.HCM vẫn duy trì nắng gắt, trời trong xanh.
Tuy nhiên, đến hơn 13 giờ, trời bắt đầu chuyển dông và mưa đổ xuống diện rộng, kèm theo sấm chớp và gió mạnh. Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, người dân di chuyển khó khăn.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, lúc 13 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 130,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo đó, thời tiết của vùng biển Nam Bộ và TP.HCM, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.5m, biển bình thường. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo do tác động của bão nên trong hai đến ba ngày tới, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, một số nơi có mưa to.
Tháng 10 mưa sẽ giảm hơn tháng 9
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ trong tuần đầu (ngày 1-10 đến ngày 10-10): trong 3-4 ngày đầu tháng 10 mưa giảm xuống diện rải rác, những ngày sau mưa tăng dần, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần qua.
Tuần giữa tháng (ngày 10-10 đến 20-10): mưa có xu hướng gia tăng, phổ biến có mưa nhiều nơi, chủ yếu xảy ra từ trưa đến chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ giảm nhẹ với tuần đầu.
Tuần cuối tháng (21-10 đến 31-10): mưa có xu hướng gia tăng, phổ biến có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ so với tuần giữa.
"Nhiệt độ trung bình tháng 10 có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 9, phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.1-0.9 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
Tổng lượng mưa tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9, mưa trên diện rải rác đến nhiều nơi. Số ngày mưa phổ biến từ 18-25 ngày.
Có khả năng xuất hiện 2-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn diện rộng trên đất liền khu vực trong tháng 10"- dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ.