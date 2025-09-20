TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khả năng có mưa do bão vài ngày tới 20/09/2025 17:30

(PLO)- Theo dự báo, trong những ngày tới thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 20-9 vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 750 km về phía Đông.

Theo dự báo, trong những ngày tới thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Ảnh: NC

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong khoảng ba đến năm ngày tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ suy yếu dần.

"Chiều ngày 22-9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22-9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8 m, vùng gần tâm bão trên 10 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn"- Dự báo từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, vào chiều ngày 20-9 tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa dông có xu hướng giảm, tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Cơn bão RAGASA ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines khoảng ngày 23-9 di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam Bộ, từ khoảng ngày 22-9 suy yếu.

Từ hình thái thời tiết trên, trong hai đến ba ngày tới, khu vực Nam Bộ ban ngày trời nắng, có lúc gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Từ ngày 22-9, mưa dông có xu hướng tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to với thời gian mưa tập trung về thời điểm trưa, chiều và tối.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, từ ngày 22-9, sẽ có một xoáy thuận nhiệt đới đi vào biển Đông, khả năng cao sẽ là cơn bão số 9 trong năm.

"Khi hoạt động trên biển, cường độ bão sẽ rất mạnh, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, đi sát vào đất liền phía Nam Trung Quốc.

Bão nếu có vào đất liền nước ta khi đó sẽ suy yếu nhiều, chỉ còn gây mưa là chủ yếu. Do hoàn lưu bão rộng, cường độ mạnh, nên khi vào biển Đông nó sẽ hút gió, kích động gây nên nhiễu động mạnh, ảnh hưởng tới Nam Bộ.

Chính vì vậy trong những ngày tới thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi, mưa to sẽ xảy ra, kèm dông, sét, gió giật. Thời tiết vùng biển TP.HCM, Lâm Đồng có gió mạnh, sóng lớn từ ngày 23-9 đến 25-9"- ông Lê Đình Quyết đưa ra dự báo.