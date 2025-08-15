TP.HCM: Nổ tại công ty sản xuất kính, nhiều nhà hư hỏng 15/08/2025 09:42

(PLO)– Vụ nổ được cho là xảy ra bên trong một công ty kính màu trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM khiến nhà xưởng sập, nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng nặng.

Ngày 15-8, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ nổ xảy ra tại một công ty trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo về vụ nổ. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 13 đã điều động ba xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Vụ nổ tại công ty kính xảy ra vào lúc rạng sáng. Ảnh: HT

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sức công phá từ vụ nổ làm khung sắt, mái tôn của xưởng biến dạng, đổ sập; nhiều mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Một số nhà dân kế bên bị hư hại nặng, tường và cửa bị xé toạc, đồ đạc hư hỏng.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Đến 9 giờ sáng, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Công tác thống kê thiệt hại về tài sản vẫn đang được triển khai, chưa thể ước tính thành tiền.

Theo UBND phường Tân Sơn Nhì, vụ nổ làm hư hại một số căn nhà tạm lân cận, không ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là nổ lò hơi ép kính.