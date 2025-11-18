TP.HCM: Tài xế lái ô tô con 'bon bon' đi ngược chiều

Ngày 18-11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PVM (68 tuổi) về hành vi điều xe ô tô đi ngược chiều.
Với hành vi này ông M sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Trước đó, vào sáng 17-11 người dân đã quay lại clip ghi lại cảnh xe ô tô con 60A-992.37 lưu thông trên đường ĐT 747A (phường Bình Cơ, TP.HCM) đi ngược chiều.
Tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh, đội CSGT đã ngay lập tức xác minh và mời ông M lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông M đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.