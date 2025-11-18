TP.HCM: Tài xế lái ô tô con 'bon bon' đi ngược chiều 18/11/2025 21:08

(PLO)- Tài xế điều khiển xe ô tô con đi ngược chiều đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm.

Ngày 18-11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PVM (68 tuổi) về hành vi điều xe ô tô đi ngược chiều.

Với hành vi này ông M sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, vào sáng 17-11 người dân đã quay lại clip ghi lại cảnh xe ô tô con 60A-992.37 lưu thông trên đường ĐT 747A (phường Bình Cơ, TP.HCM) đi ngược chiều.

Ông M bị xử phạt vì lái xe ô tô con đi ngược chiều.

Tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh, đội CSGT đã ngay lập tức xác minh và mời ông M lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông M đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.