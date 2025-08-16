TP.HCM tăng chuyến 7 tuyến buýt phục vụ học sinh, sinh viên nhập học

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có quyết định điều chỉnh công bố hoạt động của 7 tuyến xe buýt số 4, 38, 62, 64, 65, 139 và 152.
Theo đó, kể từ ngày 18-8, các tuyến xe buýt kể trên sẽ áp dụng tăng số chuyến hoạt động. Cụ thể, tuyến số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương), tăng lên 200 chuyến/ngày. Tuyến này có cự li 16,42 km, 50 - 70 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ đến 8 giờ 15.
Tuyến số 38 (Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen); Tuyến số 62 (Bến xe buýt Quận 8 - Thới An) với cự li 16.57 km, 60 - 65 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ 15 đến 19 giờ, tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 120 chuyến.
Tuyến số 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen) cũng sẽ tăng lên 120 chuyến/ngày, cự ly tuyến là 18 km, 55 - 65 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ.
Tương tự, tuyến số 139 (Bến xe Miền Tây - Khu tái định cư Phú Mỹ) tăng lên 120 chuyến/ngày, cự li tuyến dài 22km, 60-70 phút/chuyến, hoạt động từ 4 giờ 45 đến 19 giờ.
Tuyến số 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất) cùng số chuyến thực hiện là 120 chuyến/ngày, cự li tuyến dài 14,55 km, 50-55 phút/chuyến, thời gian hoạt động từ 5 giờ 15 đến 19 giờ.
Tuyến số 65 (Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương) sẽ tăng lên 180 chuyến/ngày, mỗi chuyến kéo dài 50 - 70 phút, hoạt động từ 4 giờ 45 đến 20 giờ 45.
Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng chấp hành quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Thông báo cho đơn vị khai thác tuyến về phương án khai thác tuyến và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cũng thông báo, tuyến xe buýt có trợ giá số 69 (Bến xe buýt Sài Gòn - Khu dân cư Vĩnh Lộc) được điều chỉnh tăng chuyến hoạt động 144 chuyến/ngày kể từ ngày 19-9.
Trung tâm cho biết, lý do chính để điều chỉnh tăng số chuyến hàng loạt tuyến xe buýt là để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt phục vụ học sinh, sinh viên chuẩn bị nhập học.
Trung tâm cho biết trước đó đã tăng số chuyến hoạt động tuyến xe buýt 75 (Sài Gòn - Cần Giờ) lên 12 chuyến, kể từ ngày 9-8.
Tăng số chuyến hoạt động trên các tuyến xe buýt số 6 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm): 156 chuyến; Tuyến 27 (Bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương): 160 chuyến; Tuyến 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông): 140 chuyến; Tuyến 93 (Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới): 120 chuyến; Tuyến 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp): 128 chuyến từ ngày 6-8.