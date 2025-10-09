TP.HCM tăng tốc bồi thường để thực hiện các dự án trọng điểm - Bài 2 TP.HCM tập trung nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 09/10/2025 06:21

(PLO)- Việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích chung của Nhà nước, nhà đầu tư và lợi ích chính đáng của người dân là yếu tố then chốt để công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Để hiểu thêm về hiệu quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHT-TĐC) trong thời gian qua cũng như những khó khăn thực tế ở các dự án, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, xung quanh vấn đề này.

Chủ đầu tư dự án phải phân loại các vướng mắc để cùng tháo gỡ

. Phóng viên: Hiện nay tiến độ BTHT-TĐC của một số dự án trọng điểm ở TP.HCM ra sao, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Toàn Thắng: Các dự án trọng điểm ở TP luôn được chú trọng, tập trung giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường. Trong đó, nhiều dự án đã được UBND TP quyết liệt chỉ đạo bằng các văn bản cụ thể trong báo cáo các cuộc họp hằng tuần, hằng tháng và đưa ra giải pháp trọng tâm tháo gỡ để thực hiện công tác BTHT-TĐC trong thời gian qua.

Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) sau sắp xếp (nhất là khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đạt kết quả; vừa qua Ban giám đốc sở đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư dự án.

Cần kết hợp hài hòa giữa lợi ích chung của Nhà nước, nhà đầu tư và lợi ích chính đáng của người dân trong công tác GPMB, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong đó, đối với dự án đầu tư đã phê duyệt có cấu phần bồi thường thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư được xem là rất quan trọng. Do đó, Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư cần tập trung phân loại các hồ sơ vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn, sau đó tổng hợp, báo cáo và đề xuất các cơ quan hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban giám đốc sở đã chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thuộc Sở NN&MT TP phối hợp cùng UBND phường, xã, đặc khu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện với chủ trương, chính sách BTHT-TĐC của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng ý bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư khởi công, phát huy tối đa hiệu quả dự án.

Biệt phái cán bộ có chuyên môn xuống từng địa phương

. Ông có thể nói rõ hơn về một số khó khăn cụ thể dẫn đến việc chậm trễ trong công tác BTHT-TĐC hiện nay?

+ Công tác BTHT-TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM hiện nay đang thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2024), trong khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp triển khai thực hiện (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) bỏ cấp huyện.

Theo đó, Chính phủ ban hành một số quy định phân cấp, phân quyền, chuyển giao cho chủ tịch UBND cấp xã, UBND cấp xã hiện nay theo quy định tại điểm a (Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường dự án), điểm b (Quyết định kiểm đếm bắt buộc), điểm c (Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc), điểm d (Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất) khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 10 (Quyết định biện pháp mức hỗ trợ khác đối với từng dự án) Nghị định 151/2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025), Quyết định 2418/QĐ-BNNMT.

Những quyết định nêu trên có rất nhiều nội dung liên quan đến công tác bồi thường thuộc thẩm quyền của 168 phường, xã, đặc khu hiện nay. Việc thay đổi trong trách nhiệm, quyền hạn, quy trình quản lý dự án do không duy trì cấp huyện và các cơ quan chức năng mới sau sắp xếp, sáp nhập chưa quyết liệt, kịp thời nắm bắt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo thẩm quyền, cũng là nguyên nhân làm cho công tác BTHT-TĐC chậm trong quý III-2025.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB là điều kiện tiên quyết để triển khai các dự án trọng điểm như dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: THUẬN VĂN

. Từ những khó khăn nêu trên, Sở NN&MT TP.HCM đã có những giải pháp gì để đẩy nhanh công tác BTHT-TĐC?

+ Ban giám đốc sở đã tổ chức cuộc họp ngày 15-9 cùng lãnh đạo 22 Ban bồi thường, GPMB quận, huyện, TP Thủ Đức, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương có Trung tâm Phát triển quỹ đất hỗ trợ các địa phương trong công tác bồi thường, 168 phường, xã, đặc khu và có thông báo chỉ đạo về nhân lực “biệt phái cán bộ có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm để trực tiếp đồng hành, hỗ trợ địa phương giải quyết hồ sơ. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án”.

Ngoài ra, sở cũng đề xuất xin chủ trương một số chính sách nhằm đảm bảo công tác BTHT-TĐC trong thời gian tới đạt hiệu quả với tỉ lệ giải ngân 100% theo chỉ đạo của UBND TP.

Cụ thể: Tính đến nay, Sở NN&MT TP.HCM đã ban hành các quyết định biệt phái viên chức đến nhận công tác tại UBND địa phương và sở tiếp tục rà soát, biệt phái cho các địa phương có nhu cầu hỗ trợ nhằm đảm bảo công tác bồi thường, GPMB, thu hồi đất đối với các dự án, nhất là dự án trọng điểm.

Về cơ chế, chính sách trong công tác bồi thường, GPMB của dự án, sở đã chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất theo thẩm quyền của UBND TP và đã được UBND TP chấp thuận giải quyết.

Cụ thể như các chính sách: Quy trình phối hợp trong công tác BTHT-TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM theo chính quyền địa phương hai cấp (quy trình gồm 20 bước); di dời hạ tầng kỹ thuật…

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM tại cuộc họp vào ngày 16-9 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì, kế hoạch đầu tư công của TP.HCM sau sắp xếp có 47 dự án lớn có số vốn dự kiến giải ngân cho công tác GPMB trong năm 2025 là 46.285 tỉ đồng, tương đương khoảng 39% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân trong năm 2025 (118.948 tỉ đồng). Đến thời điểm này, TP đã giải ngân khoảng 24.146 tỉ đồng/46.285 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 52,2%.

Chủ động rút ngắn thời gian để chi trả bồi thường

. Với những khó khăn thực tế gặp phải, Sở NN&MT có kiến nghị gì cho TP cũng như những sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan để công tác BTHT-TĐC được đẩy nhanh, từ đó các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công hoàn thành đúng tiến độ?

+ Sở kiến nghị UBND TP tiếp tục duy trì chỉ đạo hằng tháng hoặc những công việc đột xuất, cấp bách thì cần xử lý ngay theo thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, kiến nghị UBND TP kiểm tra, giám sát thường xuyên các sở, ngành, đơn vị liên quan chậm trễ trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác BTHT-TĐC; tuyên dương những đơn vị tích cực đạt thành quả trong quý nhằm động viên, tuyên truyền cho các sở, ngành noi theo; thẳng thắn phê bình, nhắc nhở các đơn vị chậm tiến độ để các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới đạt kết quả.

Ngoài ra là kiến nghị UBND TP chỉ đạo 168 phường, xã, đặc khu có dự án (nhất là dự án trọng điểm) quyết liệt đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB, thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án thi công. Mạnh dạn dám làm, dám chịu trách nhiệm theo thẩm quyền quy định trong quá trình triển khai công tác bồi thường, nếu có vướng mắc thì tổng hợp, báo cáo nhanh, trao đổi với sở, ngành, đơn vị theo lĩnh vực chuyên ngành để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Để công tác BTHT-TĐC được đẩy nhanh, từ đó các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công hoàn thành đúng tiến độ thì từ cấp UBND TP đến sở, ngành, địa phương (kể cả tập trung lực lượng hệ thống chính trị TP, phường, xã, đặc khu), đơn vị liên quan, nhất là chủ đầu tư dự án cùng quyết tâm, trách nhiệm theo lĩnh vực chuyên ngành, chủ động tập trung, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc (nếu có).

Từng khâu, từng ngành trong thực thi dự án cần nỗ lực hết mình theo lộ trình kế hoạch tiến độ đề ra, đảm bảo đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB.

Đồng thời cần rút ngắn thời gian quy định về thu hồi đất. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai năm 2024, trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền phải gửi văn bản thông báo cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, người có quyền lợi liên quan biết chậm nhất 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp) theo khoản 2 Điều 85 Luật Đất đai năm 2024 có quy định trường hợp người dân đồng ý để cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện mà không phải chờ đến hết thời hạn quy định.

. Xin cảm ơn ông.