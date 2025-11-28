TP.HCM thắp sáng cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, chợ Bến Thành… 28/11/2025 20:12

(PLO)- Dự án chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn chính thức được khánh thành chiều 28-11.

Ngày 28-11, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức khánh thành dự án chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn gồm Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, Nhà thiếu nhi TP, chợ Bến Thành, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết dự án với mục tiêu tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đồng thời, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giáo dục cho người dân trong TP và cả nước.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án chiếu sáng còn tạo điểm nhấn, điểm tham quan cho người dân xung quanh khu vực, góp phần thu hút dân cư lân cận. Đồng thời quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của các công trình kiến trúc đến khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bảo tàng TP.HCM sáng rực tối 28-11 sau khi dự án chiếu sáng hoàn thành. Ảnh: BHT



Dự án được khởi công ngày 10-6-2025 dự kiến ngày hoàn thành ngày 8-1-2026, với tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng, được thực hiện bằng nguồn ngân sách TP.

Khu vực cầu Móng sau khi dự án hoàn thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Với sự quyết tâm nỗ lực của nhà thầu thi công và sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chủ quản, đến nay, công trình đã hoàn thành sớm hai tháng theo kế hoạch. Cụ thể đã hoàn thành việc lắp đặt chiếu sáng trước ngày 8-11"- ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chia sẻ.

Dự án hoàn thành góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của các công trình kiến trúc đến khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: BHT

Dự án chiếu sáng hoàn thành mang đến niềm vui cho người dân TP.

Chị Nguyễn Thanh Hương (phường Sài Gòn) chia sẻ, nhiều người rất thích thú trước diện mạo khang trang, đẹp, an toàn hơn hẳn cho TP khi đi dạo về đêm.

Người dân cảm thấy an toàn hơn khi dự án chiếu sáng được hoàn thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Công trình chiếu sáng không chỉ là một dự án hạ tầng, mà là một sự đầu tư thiết thực vào chất lượng cuộc sống của người dân và sự gắn kết cộng đồng ở địa phương. TP.HCM với diện mạo mới, hiện đại hơn, an toàn về đêm cho người dân và du khách khi tham quan du lịch"- chị Nguyễn Thanh Hương nói.