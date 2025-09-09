TP.HCM thúc đẩy thanh toán 'một chạm' trên mọi phương tiện công cộng 09/09/2025 20:06

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường muốn Mastercard đồng hành cùng TP.HCM phủ sóng 100% thiết bị đầu cuối trên tất cả phương tiện công cộng, giúp người dân chỉ cần "một chạm" là thanh toán liền mạch.

Chiều 9-9, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi tiếp ông Timothy Murphy, Phó Chủ tịch Mastercard; ông Safdar Khan, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Mastercard và ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Mở đầu buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao những đóng góp của Mastercard dành cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mastercard đã góp phần giúp TP.HCM trở thành một trong những địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống thanh toán mở (open-loop) trên nhiều phương tiện công cộng. Hệ thống này cho phép người dân sử dụng đa dạng phương thức thanh toán không tiếp xúc như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử để thanh toán trực tiếp cho các chuyến.

Trong năm qua, Mastercard đã hợp tác với Công TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) trong việc triển khai thành công giải pháp thanh toán không tiếp xúc trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đến tháng 4-2025, hệ thống thanh toán mở open-loop đã được áp dụng rộng rãi trên mạng lưới xe buýt của TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận tầm quan trọng của các giải pháp này như một bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thúc đẩy tài chính toàn diện và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của quốc gia.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó thanh toán không tiền mặt cho giao thông công cộng là ưu tiên hàng đầu. Ông đề nghị Mastercard tiếp tục hỗ trợ TP.HCM lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán, phát triển ứng dụng di động và triển khai truyền thông để khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện công cộng.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện Mastercard chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM phủ sóng 100% thiết bị đầu cuối trên tất cả phương tiện, giúp người dân chỉ cần "một chạm" là thanh toán liền mạch.

Lãnh đạo TP.HCM giao HURC1 làm đầu mối thúc đẩy hợp tác với Mastercard trong giai đoạn tới, nhằm thực hiện hoá mục tiêu tất cả loại hình giao thông công cộng ở TP.HCM đều sẽ gắn thiết bị chấp nhận thanh toán số, để người dân chỉ cần quét thẻ hoặc ví điện tử là trả được tiền.

Ông Safdar Khan, Chủ tịch Khu vực Đông Nam Á của Mastercard, cho biết trong gần hai thập kỷ qua, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích thanh toán không tiền mặt và thanh toán số, triển khai các giải pháp thanh toán không tiếp xúc trong giao thông.

Ông Safdar Khan cam kết sẽ tiếp tục mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân TP.HCM, giúp quá trình di chuyển trở nên tiện lợi và an toàn hơn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và đóng góp vào tầm nhìn xây dựng một nền kinh tế hiện đại, toàn diện và bền vững của TP cũng như cả nước.

Trong tương lai, Mastercard sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, các đối tác địa phương nhằm thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số và tài chính toàn diện, qua đó mở ra nhiều cơ hội mới trong nền kinh tế số cho cả cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.