TP.HCM tiếp tục duy trì công viên, vườn hoa tạm trên đất trống chờ dự án 17/04/2026 10:36

(PLO)- Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc duy trì công viên, vườn hoa tạm tại các khu đất trống trong thời gian chờ triển khai dự án là cần thiết.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất UBND TP phương án duy trì công viên tạm tại các khu đất trống được chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Nhiều khu đất được duy trì công viên tạm

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất về tình hình và kế hoạch sử dụng thực tế của từng khu đất, việc duy trì công viên tạm được Sở Xây dựng phân thành hai nhóm chính.

Nhóm 1 là các khu đất chưa triển khai dự án theo kế hoạch, tiếp tục duy trì công viên, vườn hoa tạm để phục vụ cộng đồng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Nhóm này có sáu khu đất gồm:

Khu đất số 08 Võ Văn Tần: Do UBND phường Xuân Hòa đang quản lý, địa phương đề xuất bố trí kinh phí để duy tu, vận hành công viên tạm.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV thống nhất tiếp tục tự tổ chức duy trì công viên tạm.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực (SJC): Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương thống nhất tiếp tục duy trì công viên tạm. Công ty Cổ phần Bóng đá TP.HCM tiếp tục tài trợ kinh phí duy trì công viên. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương kiến nghị được miễn giảm tiền thuê đất và khai thác một phần để tạo nguồn kinh phí duy trì công viên.

Khu đất số 152 Trần Phú: Trung tâm Phát triển quỹ đất thống nhất tiếp tục duy trì công viên tạm. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tài trợ kinh phí duy trì công viên.

Khu đất số 33 Nguyễn Du, 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh: Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, hiện khu đất này đã ký hợp đồng cho thuê đất nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Do đó, trường hợp UBND TP có chỉ đạo tiếp tục duy trì công viên tạm, Trung tâm sẽ thực hiện theo chỉ đạo của TP. Hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ kinh phí duy trì công viên tạm.

Khu đất 2 - 4 - 6 Nguyễn Huệ (mũi tàu Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng): Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tiếp tục duy trì công viên tạm đến ngày 30-4, sau đó bàn giao lại cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tự tổ chức duy trì công viên tạm.

Khu đất số 08 Võ Văn Tần được xây dựng làm công viên tạm. Ảnh: Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nhóm 2 là các khu đất đã có kế hoạch sử dụng, triển khai dự án theo tiến độ, việc chỉnh trang tập trung duy trì cảnh quan khu vực mặt tiền, tăng cường cây xanh, hoa kiểng bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Nhóm này bao gồm năm khu đất:

Khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng: Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất đã ký kết, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa (đơn vị thuê đất) thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn: Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất đã ký kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 87 Cống Quỳnh: Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill tiếp tục triển khai dự án, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo: Công ty Cổ phần Đầu tư Trade Wind tiếp tục triển khai dự án, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 7 Lê Thị Hồng Gấm: Eximbank tiếp tục sử dụng khu đất theo kế hoạch của ngân hàng, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Duy trì công viên tạm bằng nguồn nhiều nguồn kinh phí

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì công viên, vườn hoa tạm tại các khu đất trống trong thời gian chờ triển khai dự án là cần thiết, góp phần tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tạo thêm không gian sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, việc duy trì phải bảo đảm các nguyên tắc: không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý khu đất; không phát sinh các thủ tục pháp lý về đất đai. Đồng thời các khu vực duy trì công viên tạm phải đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì công viên tạm tại các khu đất. Cụ thể là thống nhất cho các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, kinh phí hợp pháp của đơn vị hoặc phối hợp với các đơn vị tài trợ để duy trì công viên.

Đồng thời Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, xử lý các nội dung liên quan đến pháp lý đất đai phát sinh trong quá trình duy trì công viên tạm tại các khu đất (nếu có).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu nguồn kinh phí phù hợp đối với trường hợp UBND phường Xuân Hòa đề xuất bố trí kinh phí để duy tu, vận hành công viên tạm tại khu đất số 08 Võ Văn Tần và các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Song song đó, giao UBND các phường (nơi có khu đất duy trì công viên tạm) phối hợp bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh khu vực.