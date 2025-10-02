TP.HCM tìm ý tưởng độc đáo để xây cầu vượt, hầm chui trên Quốc lộ 1 02/10/2025 14:16

(PLO)- TP.HCM muốn tìm ý tưởng độc đáo, khả thi cho 3 nút giao trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây, chuẩn bị cho dự án nâng cấp Quốc lộ 1 trị giá hơn 16.000 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và nút giao Bình Thuận.

Các hạng mục này thuộc dự án thành phần 3 - Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu), từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).

Theo đó, cầu vượt Kinh Dương Vương sẽ được xây dựng tại giao lộ Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương, với quy mô 4 làn xe trên quốc lộ 1 băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa, diện tích chiếm đất khoảng 6,24ha.

UBND TP cho biết, nút giao đường Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1 nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM. Đây là điểm giao thông chiến lược của Thành phố, kết nối trung tâm TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng thời liên kết các tuyến đường vành đai quan trọng (vành đai 2, 3, 4).

Chính vì vậy TP.HCM yêu cầu đảm bảo không gian kỹ thuật đủ cho các tiện ích bổ sung, đường bộ, cầu bộ hành, metro số 3 vượt trên cùng trục (theo định hướng quy hoạch, tuyến đường sắt Metro số 3 sẽ đi dọc giữa dải phân cách trên Quốc lộ 1, vượt trên cầu vượt tại nút giao Kinh Dương Vương, đồng thời đi phía trên hai cầu đi bộ và cầu vượt nút Tân Kiên).

Tại khu vực cầu Bình Điền trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm, bên cạnh cây cầu hiện hữu 8 làn xe sẽ xây thêm hai cầu song hành ở hai bên, mỗi bên 2 làn xe, tĩnh không cầu 60x7m, diện tích chiếm đất khoảng 8,03 ha.

Cầu Bình Điền là cây cầu chiến lược bắc qua sông Chợ Đệm trên Quốc lộ 1A. Đây là một trong những cửa ngõ phía Tây Nam của TP, đóng vai trò tuyến huyết mạch kết nối các quận nội thành với các tỉnh miền Tây.

Nút giao Bình Thuận sẽ xây dựng nút giao 3 tầng.

Còn nút giao Bình Thuận là nơi giao giữa Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khu vực sẽ được xây dựng nút giao 3 tầng.

Tầng hầm chui (tầng thấp nhất): Bố trí hầm chui theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc (và ngược lại), giúp ưu tiên lưu thông xuyên suốt mà không giao cắt với các luồng khác.

Tầng mặt đất: Tổ chức giao thông theo dạng đảo vòng xuyến trung tâm, phục vụ các hướng rẽ trái, các nhánh giao thông còn lại, đồng thời phân phối lưu lượng hợp lý với các tuyến phụ và xe máy.

Tầng cầu vượt trên Quốc lộ 1: Gồm cầu vượt tuyến chính hiện hữu (4 làn) và bổ sung 2 cầu vượt song hành (cùng cao độ với cầu vượt hiện hữu).

UBND TP.HCM yêu cầu tích hợp các hạ tầng khác: Bố trí hợp lý không gian kỹ thuật cho các hạ tầng khác đi qua nút giao như: tuyến Metro MRT7, các hầm/cầu bộ hành phục vụ người đi bộ, hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh quan xanh.

Nút giao Bình Thuận là một điểm giao cắt giao thông cực kỳ quan trọng, nằm ở khu vực cửa ngõ phía Tây Nam của TP.HCM. Đây là nơi kết nối giữa Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A và các tuyến huyết mạch đi miền Tây Nam Bộ cũng như về trung tâm TP.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi tuyển phương án kiến trúc là 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. Thời gian thi tuyển kéo dài 65 ngày (tính từ ngày 28-8).