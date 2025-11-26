TP.HCM tính phương án tiếp nhận viên chức vào làm công chức làm việc tại cấp xã 26/11/2025 19:11

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đã tham mưu giải pháp tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức hoặc ký hợp đồng để đảm bảo nhân sự làm việc tại cấp xã.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo giải trình gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo phản ánh của cử tri một số địa phương, sau khi tinh gọn tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, công chức giảm trong khi khối lượng công việc tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, đô thị, chuyển đổi số, tư pháp... dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc chưa cao.

Cử tri TP.HCM phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Một số nơi việc bàn giao hồ sơ, tài liệu còn chậm, gây gián đoạn trong giải quyết hồ sơ, nhất là lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính. Nhiều cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm xin nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức phần nào gây khó khăn cho hoạt động của bộ máy.

Do đó, cử tri kiến nghị TP sớm kiện toàn, bố trí, điều chuyển cán bộ phù hợp với chuyên môn, sở trường; có chính sách hợp lý để giữ chân, thu hút cán bộ có năng lực; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Giải trình về vấn đề này, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đơn vị này đang tham mưu UBND TP.HCM trình Ban Thường vụ Thành ủy TP đề án rà soát, sắp xếp, bố trí công chức tại xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Trong đó, có giải pháp bổ sung nhân sự phù hợp với các vị trí chuyên môn sâu còn thiếu theo yêu cầu thực tế và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị.

“Sau khi đề án được thông qua, Sở Nội vụ sẽ phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu tham mưu tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức hoặc ký hợp đồng để đảm bảo nhân sự làm việc tại cấp xã” - Sở Nội vụ nêu rõ.

Sở Nội vụ cũng cho biết đang triển khai nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể như chính sách chi thu nhập tăng thêm; hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng; thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ……

Để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, từ ngày 1.7 đến nay, TP.HCM tổ chức 13 hội nghị tập huấn cho hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu. Tập huấn tập trung vào lĩnh vực hành chính công, nội vụ, tư pháp, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính, đấu thầu cho cán bộ.