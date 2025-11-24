Trang bị kiến thức pháp luật, hướng nghiệp cho người cai nghiện ma túy ở Đồng Nai 24/11/2025 12:28

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng trang bị kiến thức pháp luật, dạy kỹ năng sống, hướng nghiệp cho người cai nghiện ma tuý.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai hiện có 7 cơ sở cai nghiện ma túy và đang tổ chức cai nghiện ma túy cho khoảng 8.235 học viên.

Trang bị kiến thức pháp luật cho người cai nghiện ma túy

Để thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn yêu cầu công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện đầy đủ chương trình bồi dưỡng, rèn luyện dùng cho người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật; bổ túc văn hóa; kỹ năng sống và trật tự nội vụ cho người cai nghiện ma túy nhằm giúp học viên có sự chuyển biến về nhận thức hành vi, tạo ý thức thói quen sinh hoạt có tổ chức, nề nếp, hiểu rõ và thực hiện theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở. Tiếp nhận, phân loại đối tượng; tư vấn, xây dựng kế hoạch cai nghiện cho người cai nghiện ma túy.

Phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật; hoạt động thể dục, thể thao,hoạt động lao động trị liệu, dạy nghề; dạy văn hóa cho học viên cai nghiện theo quy định của pháp luật. Hướng nghiệp cho người sau cai nghiện tìm việc làm, vay vốn tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội khi trở về cộng đồng.

Tăng cường kết nối, tư vấn tuyên truyền, vận động người sau cai nghiện tham gia chương trình quản lý sau cai nghiện phù hợp để được hỗ trợ về kinh tế và các hỗ trợ xã hội khác. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người sau cai nghiện về quản lý, giáo dục người sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Thực hiện quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật.

Tuyên truyền giáo dục pháp luật về ma túy cho các học viên.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Công an tỉnh cũng phối hợp các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp tổ chức dạy pháp luật cho học viên, nhằm giúp người cai nghiện ma túy nắm vững các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc sử dụng, mua bán ma túy. Cần trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho các học viên để tái hòa nhập và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Nội dung học tập phải đảm bảo tính cập nhật, thực tiễn, liên hệ với tình huống cụ thể và dễ áp dụng, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, giúp người cai nghiện ma túy không chỉ hiểu biết pháp luật mà còn có ý thức và kỹ năng tuân thủ pháp luật sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Dạy kỹ năng sống, hướng nghiệp cho người cai nghiện

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp Công an tỉnh hỗ trợ các cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức dạy kỹ năng sống; hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề nhằm trang bị cho người cai nghiện ma túy kỹ năng phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc, xây dựng kỹ năng phòng, chống tái nghiện và nâng cao khả năng giao tiếp, hòa nhập.

Cán bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, kiểm tra, hướng dẫn, động viên học viên nữ tích cực lao động, học tập và điều trị cai nghiện ma tuý.

Nội dung học tập phải đảm bảo tính thực hành cao, tập trung vào tình huống thực tế, phù hợp với đặc điểm của người cai nghiện ma túy, tôn trọng cá nhân và tạo môi trường an toàn để người cai nghiện ma túy có thể thực hành và phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động dạy nghề phải phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở cai nghiện ma túy và sức khỏe, độ tuổi, giới tính, trình độ, nguyện vọng của người cai nghiện ma túy như các nghề: Chăn nuôi, trồng trọt, gốm, mộc, xây dựng, cơ khí, ăn uống, khách sạn, xây dựng, điện, sửa chữa ô tô, xe máy...

UBND các xã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở đóng trên địa bàn có các cơ sở cai nghiện ma túy ký kết quy chế phối hợp tổ chức dạy văn hóa nhằm xóa mù chữ cho người cai nghiện ma túy chưa biết đọc, biết viết, nâng cao trình độ văn hóa cơ bản, tạo nền tảng cho việc học nghề và tái hòa nhập, phát triển kỹ năng đọc hiểu, tính toán.

Các trung tâm y tế, trạm y tế khu vực phối hợp các cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức khám, chữa bệnh, cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh lý liên quan và phục hồi sức khỏe cho học viên. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe, phòng chống tái nghiện, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác.

Bên cạnh đó, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở cai nghiện, theo dõi và quản lý sức khỏe học viên trong và sau cai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh.