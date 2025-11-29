Tranh luận 'nảy lửa' quanh bản kết luận định giá tài sản 29/11/2025 17:12

(PLO)- Tâm điểm tranh luận là kết luận định giá tài sản; luật sư nói định giá sai quy định; còn VKS khẳng định đúng luật; các bị cáo nhận tội nhưng không đồng ý cách tính thiệt hại.

Ngày 28-11, TAND TP.HCM kết thúc phần tranh luận, cho các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và các đơn vị liên quan.

Tại phần tranh luận, các luật sư và đại diện VKS đã có những tranh luận xoay quanh bản kết luận định giá tài sản, cơ sở để xác định thiệt hại trong vụ án.

Sau khi nghe ý kiến các bên, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào sáng 3-12.

Luật sư đề nghị trả hồ sơ, triệu tập hội đồng định giá

Tại phần tranh luận, đại diện VKS đã đề nghị mức án với các bị cáo ở 2 nhóm tội danh.

Cụ thể, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Minh An (cựu giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mức án từ 4-5 năm tù; Trần Mạnh Hải (cựu phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mức án 9-10 năm tù và Đỗ Hữu Hải (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) mức án 7-8 năm tù.

Về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (cựu giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) từ 12-14 năm tù; Tạ Quang Trường (cựu phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) mức án từ 10-12 năm tù; Lê Hữu Lễ (cựu trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế thuộc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) mức án từ 10-11 năm tù.

Tranh luận lại, các luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có yêu cầu định giá lại tài sản để xác định thiệt hại trong vụ án.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu định giá lại thiệt hại trong vụ án. Ảnh: TK

Cụ thể các luật sư cho rằng kết luận định giá chưa chính xác, đồng thời đề nghị tòa triệu tập Hội đồng định giá tài sản gồm 9 thành viên và công ty thẩm định giá đến tòa để trả lời, làm rõ các vấn đề còn tranh cãi.

Bởi theo luật sư, hội đồng định giá được thành lập không phù hợp quy định pháp luật; bản kết luận lẽ ra phải được đóng dấu của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) - cơ quan ban hành thành lập hội đồng thì ở đây lại chỉ được đóng dấu của Sở Tài chính.

Ngoài ra, phương pháp tính sai, vi phạm pháp luật về giá. "Tài sản phải được tính theo giá thị trường tại thời điểm thẩm định nhưng ở đây tính theo giá phi thị trường trung bình 3 năm liền kề..." - Luật sư bào chữa cho bị cáo Mạnh Hải khẳng định.

Một số bị cáo cũng cho rằng giá tài sản mà công ty thẩm định giá đưa ra làm căn cứ cho Hội đồng định giá là không đúng thực tế…

VKS: Bản kết luận định giá thực hiện đúng quy định

Đối đáp lại, VKS vẫn khẳng định mấu chốt để xử lý hình sự các bị cáo là đã chọn đơn vị tư vấn có sai phạm để sử dụng làm nguồn tham khảo, xây dựng dự toán đấu thầu. Trong đó, bị cáo Hải đã không thẩm tra kỹ các vấn đề pháp lý.

Theo VKS, các bị cáo không phủ nhận cáo trạng truy tố, thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, các bị cáo có ý kiến về phần xác định thiệt hại của vụ án.

VKS cũng khẳng định bản chứng thư thẩm định giá; bản kết luận định giá tài sản đã được thực hiện đúng trình tự thủ tục, quy định pháp luật.

“Về mặt nội dung, kết luận tại bản kết luận định giá tài sản là của cơ quan chuyên môn, họ có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của CQĐT, dựa trên các tài liệu mà CQĐT thu thập để cung cấp cho Hội đồng định giá…VKS đề nghị HĐXX ghi nhận các ý kiến của luật sư, VKS để xem xét và đưa ra kết luận khách quan, đúng quy định pháp luật” - đại diện VKS nói.

Các bị cáo đã nói lời nói sau cùng tại phiên tòa buổi chiều 28-11. Ảnh: TK

Đáng chú ý, đại diện Sở Y tế thay đổi quan điểm từ "không thiệt hại" sang đồng ý thu hồi 18 tỉ đồng cho Nhà nước nếu Tòa xác định có thiệt hại.

Sau phần tranh luận, các bị cáo đã nói lời nói sau cùng, đề nghị HĐXX xem xét lại phần thiệt hại vụ án có những điểm vô lý, việc thẩm định giá không chính xác…