Triệt phá tụ điểm cho tiếp viên 'chiều khách tới Z' trong quán karaoke ở Tam Đảo 15/09/2025 17:23

(PLO)- Công an Phú Thọ triệt phá tụ điểm 'chiều khách tới Z' tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo và thu giữ gần 10g ma túy.

Ngày 13-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá tụ điểm 'chiều khách tới Z' tại quán Karaoke 88 ở xã Tam Đảo, đồng thời thu giữ gần 10g ma túy.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn, 27 tuổi, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về hành vi chứa mại dâm; đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Đằng Văn Sơn, 41 tuổi, trú thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện quán Karaoke 88 do Đằng Văn Sơn làm chủ có biểu hiện hoạt động mại dâm. Cơ sở gồm 2 ngôi nhà 3 tầng, liên thông với nhà ở chủ quán, lắp đặt nhiều camera giám sát và rào sắt kiên cố, chỉ cho khách quen ra vào.

Sơn thuê Đinh Hồng Sơn quản lý, trực tiếp bố trí nhân viên nữ bán dâm cho khách.

Đằng Văn Sơn (áo xám) chủ quán Karaoke 88. Ảnh: CA

Khoảng 15h ngày 13-9, lực lượng chức năng đột kích, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng hát, thu giữ 1 triệu đồng tiền khách trả cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh, Đinh Hồng Sơn khai nhận điều hành hoạt động theo chỉ đạo của Đằng Văn Sơn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng Văn Sơn, Công an thu giữ 9,6609 gram ma túy Methamphetamine cùng vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận đã mua ma túy về sử dụng và tổ chức hoạt động mại dâm tại quán.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.