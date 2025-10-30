Trời miền Trung bắt đầu có nắng, lũ rút dần 30/10/2025 13:45

Ghi nhận của PV, sáng 30-10, bầu trời miền Trung quang mây và có nắng. Lũ rút dần, một số tuyến đường bắt đầu lưu thông trở lại bình thường…

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục trên diện rộng, các vùng trũng thấp TP Đà Nẵng ngập sâu, có nơi trên 2 m.

Ngã tư Ái Nghĩa, xã Đại Lộc đã thông xe. Ảnh: Thanh Nhật

Tại các điểm ngập lụt nhẹ, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn non theo con nước.

Tại ngã tư Ái Nghĩa, nước rút lộ mặt đường, giao thông thông suốt.

Ông Nguyễn Công Tú (ngụ xã Ái Nghĩa) cho hay, nước bắt đầu rút từ khuya, đến sáng nay thì ra khỏi nhà.

“Nắng lên, tôi tranh thủ đẩy bùn theo con nước. Mấy hôm nay lo quá, giờ thì đỡ hơn, chắc người dân mấy chỗ ngập sâu cũng vậy”, ông Tú nói.

Trời bắt đầu có nắng, người dân một số vùng lũ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Thanh Nhật

Bốn thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn đã giảm lưu lượng xả đáng kể.

Lúc 11 giờ, ba thủy điện Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 xả về sông Vu Gia với lưu lượng 2.144 m3/s; thủy điện Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn 1.855 m3/s (chưa bằng 1/3 lưu lượng xả lúc đỉnh lũ).

Ngay sau khi nước rút, sáng nay tất cả cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ cùng bà con nhân dân bắt tay vào khắc phục hậu quả của thiên tai.

Lực lượng tập trung ưu tiên dọn dẹp, sửa chữa trường học và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xã Thạnh Mỹ.

Bộ đội, dân quân giúp người dân dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: QS

Một số tuyến đường ở xã Đại Lộc cơ bản thông suốt. Ảnh: Thanh Nhật

Ngoài ra, bộ đội còn tập trung giúp đỡ các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và tổng dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại khu vực chợ Thạnh Mỹ, các điểm thôn Hà Ra, Bãi Mía…

Hàng trăm tấn bùn đất đã được dọn dẹp. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, không ngừng nghỉ, các lực lượng chung tay cùng người dân nhanh chóng chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

Tuy nhiên, do lũ lớn, nhiều khu vực ngập sâu vẫn đang bị cô lập. Lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện đang nỗ lực tiếp tế lương thực cho người dân.