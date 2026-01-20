Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Fulbright Việt Nam hợp tác thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 20/01/2026 18:57

(PLO)- Việc ký kết hướng tới phát huy thế mạnh liên ngành của Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Fulbright Việt Nam, kết nối tri thức pháp luật, quản trị, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Chiều 20-1, tại Trường ĐH Luật TP.HCM đã diễn lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn diện trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) và Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV).

Thỏa thuận được ký kết hướng tới việc phát huy thế mạnh liên ngành của hai trường, kết nối tri thức pháp luật, quản trị, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Hiệu trưởng 2 trường ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ ý tưởng, mà đòi hỏi một hệ sinh thái đủ mạnh, nơi hội tụ tri thức, năng lực quản trị, khả năng kết nối thị trường, nền tảng pháp lý – chính sách và tinh thần phụng sự cộng đồng. Trong hệ sinh thái đó, hợp tác giữa các trường đại học có ý nghĩa then chốt trong việc kết nối nguồn lực, mở rộng mạng lưới hỗ trợ để các dự án phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW phát biểu tại sự kiện

TS Lê Trường Sơn cho rằng để hoạt động hợp tác với FUV đi vào chiều sâu, ULAW xác định ba hướng triển khai trọng tâm. Thứ nhất, mở rộng mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp thông qua kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ và đội ngũ cố vấn đa ngành trong nước và quốc tế. Thứ hai, tạo lập không gian trải nghiệm thực tiễn cho người học thông qua các chương trình ươm tạo, đào tạo, hội thảo và các cuộc thi, hackathon liên ngành, liên trường. Thứ ba, thúc đẩy chuyển hóa tri thức thành tác động xã hội thông qua nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ cho các dự án, hướng tới đổi mới sáng tạo bền vững và minh bạch.

“Pháp luật không chỉ là khung bảo vệ, mà còn là đòn bẩy cho đổi mới sáng tạo. Vì thế, sự hợp tác lần này giữa hai Trường mở ra cơ hội để tri thức pháp lý đồng hành cùng công nghệ và tinh thần khởi nghiệp, từ đó tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.”- ông Sơn nhấn mạnh.

Cùng quan điểm về định hướng hợp tác, Hiệu trưởng FUV, TS. Đinh Vũ Trang Ngân, cho biết: “Với thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và giáo dục liên ngành, Trường Đại học Fulbright Việt Nam xác định vai trò của mình không chỉ là đào tạo chuyên môn, mà còn là kết nối tri thức, công nghệ và chính sách để tạo ra giá trị thực cho xã hội. Thông qua hợp tác này, chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện khung pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM”.

TS. Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng FUV phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NTCC

Theo nội dung MOU, hai bên thống nhất hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, với trọng tâm là kết nối kiến thức pháp luật, quản trị, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai trường sẽ phối hợp thúc đẩy trao đổi giảng viên, học viên và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hoạt động học thuật liên quan đến quản trị, pháp luật và các lĩnh vực liên ngành khác.

Bên cạnh đó, hai trường cũng thống nhất cùng xây dựng các chương trình ươm mầm doanh nghiệp, trang bị cho sinh viên và các nhóm khởi nghiệp kiến thức pháp luật cần thiết, tư duy đổi mới sáng tạo và hiểu biết về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động khởi nghiệp và kinh doanh.

Trong phương diện nghiên cứu ứng dụng và chính sách, hai bên cùng xây dựng các nhóm nghiên cứu, triển khai dự án liên quan đến chính sách và quy định pháp luật trong lĩnh vực khởi nghiệp, chuyển đổi số trong ngành luật, phát triển dữ liệu pháp luật ứng dụng AI, cũng như đánh giá tác động chính sách đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những nội dung khác trong khuôn khổ hợp tác giữa hai đơn vị như về sở hữu trí tuệ, kết nối doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái, truyền thông và lan tỏa giá trị cộng đồng.