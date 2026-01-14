Truy bắt nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên 14/01/2026 20:20

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương truy bắt nghi phạm, đề nghị người dân có thông tin, hình ảnh về nghi phạm thì cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 14-1, người dân phát hiện một cô gái tử vong trên đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên). Trên thi thể cô gái có nhiều vết thương, thể hiện bị sát hại.

Đoạn đường cô gái bị sát hại. Ảnh: CTV.

Được biết, nạn nhân quê ở tỉnh miền núi phía Bắc đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Phố Nối A.

Ngay sau đó, người dân phát hiện một phụ nữ đi xe máy bị người đàn ông rượt đuổi trên địa bàn xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Người phụ nữ cố gắng chạy vào nhà dân nhưng bị kẻ này dùng dao tấn công trước cổng nhà. Nạn nhân gục trên sân rồi tử vong.

Sau khi gây án, người đàn ông lên xe máy bỏ chạy. Camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm chạy xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng mang BKS đăng ký ở Phú Thọ 28FN-094.49.

Thông tin ban đầu, cả hai nữ nạn nhân nghi một người này sát hại. Chiếc xe máy nêu trên của một bị hại.

Hình ảnh nghi phạm bỏ chạy. Ảnh cắt từ video clip.

Hiện Công an xã Lạc Đạo, Công an xã Như Quỳnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương truy bắt nghi phạm; đề nghị người dân có thông tin, hình ảnh về nghi phạm thì cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.