Truy tìm hung thủ sát hại người phụ nữ sống một mình ở Lâm Đồng 30/10/2025 10:38

(PLO)- Người phụ nữ 72 tuổi được phát hiện bị sát hại trong căn nhà của mình tại xã Tuyên Quang, Lâm Đồng.

Ngày 30-10, sau khi đã hoàn tất trưng cầu giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ đơn thân bị sát hại vào chiều 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy xét hung thủ.

Căn nhà nơi người phụ nữ bị sát hại.

Trước đó, chiều 29-10, một số người dân phát hiện bà NTN (72 tuổi) đã tử vong trong căn nhà cấp 4 của mình trên đường Âu Cơ thuộc thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra.

Được biết, bà N sống một mình trong căn nhà nói trên. Nạn nhân nằm trên giường tử vong do bị nhiều vết thương tác động bằng vật sắc nhọn trong đó có vết thương sâu ở vùng cổ. Hiện trường cũng cho thấy có sự xáo trộn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định một số tình tiết, chứng cứ quan trọng liên quan đến nghi can của vụ án mạng nghiêm trọng này.