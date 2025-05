Truy tìm kẻ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy ở Bắc Giang 27/05/2025 10:34

(PLO)- Công an tỉnh Bắc Giang đang truy tìm nghi phạm phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy ở thị xã Việt Yên hôm 26-5.

Video ghi lại cảnh phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Bắc Giang đang truy tìm kẻ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên sáng 26-5.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc điều tra và xác định được kẻ phóng hỏa là Nguyễn Văn Thụ (34 tuổi, ngụ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh).

Sau khi thực hiện hành vi, Thụ đã bỏ trốn.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thụ. Ảnh CA

Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Thụ và đề nghị người dân khi phát hiện thông tin liên quan đến Nguyễn Văn Thụ, cần liên hệ với Trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0983.853.969) hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Trước đó, khoảng hơn 2h ngày 26-5, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng phụ tùng xe máy điện ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cử 50 cán bộ, chiến sĩ và 5 xe chữa cháy phối hợp với chính quyền, Công an phường Nếnh tổ chức dập lửa, chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ hành vi phóng hỏa của Thụ.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ việc.