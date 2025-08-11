Truy tố 7 bị can vụ dùng súng AK bắn vào tường phòng trọ để thử súng 11/08/2025 19:09

(PLO)- Bị can Đức Anh bảo bạn bật nhạc to còn mình lấy khẩu súng AK ra bắn vào tường phòng trọ để thử súng...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Lê Đức Anh, Dương Linh Chi, Phạm Ngọc Anh và 4 bị can khác về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Theo cáo buộc, Đức Anh vốn là người nghiện ma túy và ở trọ tại đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Do có ý định mua bán trái phép vũ khí quân dụng và thường xuyên sử dụng ma túy nên bị can lắp đặt camera quan sát ở cổng chính vào dãy nhà trọ.

Tháng 7-2023, thông qua nhóm Facebook “mua bán trao đổi vũ khí tự vệ”, Đức Anh đặt mua khẩu súng quân dụng AK47, kèm theo 30 viên đạn và 1 băng tiếp đạn phụ với giá 45 triệu đồng; mua 1 khẩu súng quân dụng K54, kèm 50 viên đạn với giá 55 triệu đồng; mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su, kèm 100 viên đạn với giá 32 triệu đồng. Đức Anh cất giấu số vũ khí trên tại nhà trọ.

Ngoài ra, bị can còn mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 21 viên đạn của một người không quen biết.

Ngoài ra, do nghiện ma tuý tổng hợp (Ketamin, Methamphetamine), khoảng giữa tháng 8-2023, Đức Anh liên hệ mua 140 triệu đồng tiền ma túy tổng hợp từ một phụ nữ đem về cất vào két sắt trong phòng trọ để dùng dần.

Ngày 27-8-2023, Đức Anh quan sát qua camera thấy công an đi đến gần khu vực dãy phòng trọ, do sợ bị phát hiện về việc tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng nên bị can đã lấy số ma túy tổng hợp, cân điện tử cho vào túi nilon rồi vứt sang mái nhà đối diện phòng.

Bị can mang súng K54 bên trong có 8 viên đạn đến gửi bạn là Mai Đức Thịnh (SN 1998) nhờ cất giấu hộ.

Trưa ngày 10-9-2023, Đức Anh điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes chở vợ cũ là bị can Dương Linh Chi cùng 2 con đi ăn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Đức Anh gọi điện cho "bạn xã hội" là bị can Phạm Ngọc Anh hỏi xin ít ma túy đá về sử dụng.

Khi đó Ngọc Anh không có ở nhà nên đã bảo bị can Nguyễn Quốc Khánh (là người làm thuê cho Ngọc Anh) mang ma tuý đá đến đoạn đường đầu ngõ Quỳnh, phố Vĩnh Hưng để giao cho Đức Anh.

Đức Anh điều khiển xe ô tô chở Chi và con về đến đầu ngõ Quỳnh, vẫn ngồi trong xe ô tô, hạ kính lái bên phụ để Khánh thả ma tuý vào trong xe.

Khi Đức Anh điều khiển xe ô tô về đến trước phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ) thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra cho thấy sau khi ly hôn và thuê trọ ở riêng, bị can Chi nhiều lần đến dọn dẹp, nấu cơm cho chồng cũ và có biết việc bị can Đức Anh tàng trữ vũ khí. Thậm chí, bị can Đức Anh còn đưa cho vợ cũ chiếc túi đựng vợt cầu lông, bên trong có khẩu súng AK47 nhờ đem về nhà cất giữ.

Trong khi đó, các bị can Nguyễn Xuân Tùng và Hoàng Quốc Trung bị xác định đã không tố giác tội phạm khi cả hai người này từng chứng kiến Đức Anh mang theo súng. Thậm chí Đức Anh còn nhờ Tùng kiểm tra và hướng dẫn cách tháo lắp súng khi cả hai đang tụ tập để “chơi” ma túy.

Cụ thể, ngày 16-8-2023, Đức Anh gọi Trung đến phòng trọ của mình. Đức Anh bảo bạn bật nhạc to còn mình lấy khẩu súng AK ra bắn vào tường phòng trọ để thử súng...