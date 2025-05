Từ thông tin biển số xe, công an bắt giữ nghi can giật túi xách du khách ở Hội An 27/05/2025 16:12

(PLO)- Công an xã Duy Vinh mật phục bắt giữ nam thanh niên giật túi xách của du khách nước ngoài đến tham quan ở Hội An.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ nghi phạm cướp giật túi xách của du khách người nước ngoài tại phường Cẩm An, TP Hội An.

Trước đó, sáng 19-5, bà Sara Davinnia Durning (66 tuổi, quốc tịch New Zealand) đang di chuyển trên đường biển trước nhà hàng Silk Beach Club (phường Cẩm An, TP Hội An) thì bị một người chạy xe máy áp sát giật túi xách, bên trong có nhiều tài sản.

Công an mật phục bắt kẻ giật túi xách của du khách nước ngoài. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự xác định xe mà kẻ cướp giật mang biển số 47M1-029.24, màu đỏ đen.

Công an xã Duy Vinh nhận thông tin đã vào cuộc, phối hợp truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, tổ chức tuần tra, mật phục.

Đến chiều tối 22-5, tại khu vực sân vận động thôn Vĩnh Nam (xã Duy Vinh), tổ công tác Công an xã Duy Vinh phát hiện một nam thanh niên đang chạy xe máy trên nên đã nhanh chóng tiếp cận kiểm tra.

Qua xác minh, nam thanh niên là LĐR (23 tuổi, ngụ xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) đi cùng một phụ nữ tên LNH (25 tuổi, cùng trú tại địa phương).

R khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật túi xách của du khách nước ngoài vào ngày 19-5.