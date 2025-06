Tuyến đường thủy nào kết nối TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu? 15/06/2025 12:03

TP.HCM có tiềm năng phát triển giao thông đường thủy

TP.HCM sở hữu gần 1.000 km đường sông với hệ thống kênh rạch kết nối với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và kết nối với Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khu vực nội đô, TP.HCM có trên 100 tuyến giao thông thuỷ. Tuy nhiên, trên thực tế các tuyến đường thủy hiện nay chưa khai thác tối đa tiềm năng vốn có.

Sở Xây dựng đã nhiều lần khảo sát tuyến, kêu gọi đầu tư các tuyến đường thủy, song thực tế chưa thực sự nhận được quan tâm của các nhà đầu tư.

Tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Vũng Tàu, tăng cường kết nối giao thông đường thủy. Ảnh: ĐT

Đặc biệt, nhiều năm nay, TP.HCM đã có nhiều nỗ lực kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, song thực tế hiện chỉ có một tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Vũng Tàu, cảng Sài Gòn - Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Tuyến tàu cao tốc kết nối từ cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) - Côn Đảo cũng tạm ngưng từ năm 2024 và đến nay chưa khai thác trở lại.

Trong nội địa TP.HCM hiện đang khai thác tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), riêng tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm) vẫn "đứng hình" do vướng dự án cống ngăn triều 10.000 tỉ đồng.

Có thể thấy, so với tiềm năng 1.000 km đường sông, hệ thống kênh rạch lớn, song TP.HCM chưa thực sự khai thác tối đa tiềm năng.

Đặc biệt, khi TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu về chung "một nhà", tiềm năng phát triển giao thông đường thủy, mở mới các tuyến đường thủy TP.HCM mở rộng càng tăng cao. Đặc biệt, giao thông thủy sẽ trở thành một cung kết nối đặc biệt, phát triển du lịch của TP.HCM, chia sẻ áp lực giao thông đường bộ.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay, trên địa bàn TP có 3 tuyến vận tải hành khách bằng đường thủy kết nối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bao gồm: tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ công viên bến Bạch Đằng đi TP Vũng Tàu; tuyến vận tải hành khách - hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến vận tải thủy từ TP.HCM - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện nay, TP.HCM tiếp tục kêu gọi đầu tư các tuyến đường thủy kết nối với TP.HCM. Ảnh: ĐT

Tháng 4-2020, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP có tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách và du lịch từ bến Bạch Đằng (quận 1) đi Củ Chi và TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lượng khách ít nên đã ngưng hoạt động kể từ tháng 8-2020 cho đến nay.

Trong thời gian qua, TP.HCM có chủ trương mở tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng đường thủy từ huyện Cần Giờ - TP.HCM đi thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang và ngược lại.

Tuyến đường thủy này xuất phát từ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ đi đến thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và ngược lại. Tuy nhiên, đến nay chưa có doanh nghiệp đề xuất tham gia khai thác hoạt động. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khai thác tuyến này trong thời gian tới.

Đối với tuyến kết nối từ trung tâm TP đi tỉnh Bến Tre, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP đã triển khai hoạt động từ năm 2018, tuy nhiên đã ngưng từ năm 2019. Lý do tại Cửa Tiểu giáp biển có gió to, sóng lớn, không đảm bảo an toàn hoạt động, ảnh hưởng đến lượng hành khách đi tàu.

5 tuyến tàu thủy kết hợp du lịch, dự tính đưa vào khai thác năm 2024-2025. Ngoài hai tuyến nội đô tại TP.HCM, sẽ có thêm ba tuyến vận tải hành khách đường thủy kết hợp du lịch liên tỉnh, đi Bình Dương, Côn Đảo và Tiền Giang trước năm 2025.

Mục đích là góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại người dân, phát triển du lịch, và giảm bớt áp lực cho giao thông đường bộ.

Thời gian qua, TP.HCM cũng lên kế hoạch triển khai nhiều tuyến đường thủy kết hợp với du lịch sông nước. Đơn cử như Bạch Đằng - quận 7, tuyến Thanh Đa - Bình Quới và tuyến Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi, tuyến TP.HCM - Côn Đảo (260 km), tuyến TP.HCM - Gò Công Đông (Tiền Giang) đã khảo sát tuyến.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một tuyến đang được khai thác là tuyến từ TP.HCM đi Côn Đảo vừa được đưa vào hoạt động vào tháng 3-2025.