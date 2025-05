Tuyển Việt Nam gặp khó, Công Phượng lên tiếng 31/05/2025 13:35

(PLO)- Chỉ còn một tuần luyện tập ở Hà Nội và sau đó sang Malaysia cho chuyến làm khách đầy khó khăn, đội tuyển Việt Nam không may khuyết cặp trung vệ, trong lúc Công Phượng có nhiều cơ hội ra sân đá chính.

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ từ chiều 30-5 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân khách tại lượt trận thứ hai bảng F vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 vào ngày 10-6 trên sân Bukit Jalil.

Sự thay thế bất đắc dĩ của thầy Kim

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik chưa thể có đầy đủ lực lượng, do các cầu thủ thuộc CLB B. Bình Dương và Công an Hà Nội bận thi đấu trận đấu bù vòng 23 V-League 2024-2025. Theo VFF, nhóm cầu thủ của hai đội này sẽ hội quân vào ngày 31-5. Ngoài ra, đội tuyển cũng gặp thêm tổn thất về lực lượng khi hai hậu vệ là Nguyễn Thanh Bình (Viettel) và Bùi Hoàng Việt Anh (Công an Hà Nội) không thể góp mặt vì chấn thương.

Ông thầy người Hàn Quốc nhanh chóng có quyết định bổ sung hai cầu thủ thay thế cho tuyến phòng ngự là Đặng Văn Tới của CLB Hải Phòng, đồng thời điều chuyển hậu vệ Phạm Lý Đức từ đội U-22 lên đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có hơn một tuần rèn luyện cho chuyến làm khách Malaysia. Ảnh: VFF.

Như vậy, thành phần tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên 23 cầu thủ, vừa đủ cho chuyến làm khách dự báo sẽ rất khó khăn ở sân của Malaysia. Mùa hội quân này, duy nhất có tân binh Việt kiều Quang Vinh lên tuyển, cùng hai sự trở lại mới nhất là tiền đạo Công Phượng và thủ môn Nguyễn Filip.

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm, Công Phượng bày tỏ niềm tự hào và cam kết sẽ luôn nỗ lực hết sức để đóng góp cho đội tuyển: “Tôi luôn ý thức được trách nhiệm, sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất mỗi khi có cơ hội. Tôi cảm nhận rõ tinh thần và khát khao cống hiến rất lớn của toàn đội”.

Về trận đấu sắp tới với Malaysia, Công Phượng nhận định: “Trận đấu này rất quan trọng. Đội tuyển cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tối đa. Nhiệm vụ của tất cả cầu thủ đều là cống hiến hết mình để giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi hiểu rõ một kết quả tích cực trên sân khách sẽ mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027”.

Công Phượng rạng rỡ trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đứng đầu bảng F, sau trận ra quân thắng Lào 5-0, trong khi Malaysia chỉ thắng Nepal 2-0. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik không để thua ở trận làm khách Malaysia ngày 10-6 và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, nếu có 3 điểm tại sân Bukit Jalil, con đường vào vòng chung kết Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam sẽ thênh thang hơn.

Mong mỏi hàng công khai hỏa

Phong độ của Quả bóng vàng Tiến Linh, tay săn bàn số một của tuyển Việt Nam trong vài năm qua đang khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tại vòng 24 V-League, dù đội khách B. Bình Dương giành chiến thắng TP.HCM 2-0, màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 1997 vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tiến Linh tiếp tục tịt ngòi, nối dài chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Đấu bù vòng 23 vào đêm 30-5 trên sân nhà, Tiến Linh không ra sân trong trận thua ngược Công an Hà Nội 1-3. Việc khan hiếm bàn thắng và ngồi dự bị của trung phong này là một dấu hỏi cho khả năng đá chính trên hàng công tuyển Việt Nam ở trận then chốt với Malaysia. Nó khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải cân nhắc lại rất kỹ mọi lựa chọn nhân sự, đặc biệt ở những cầu thủ có nhiệm vụ săn bàn.

HLV Kim Sang-sik sẽ tìm cách không thua chủ nhà Malaysia. Ảnh: VFF.

Tiến Linh có tên trong danh sách tập trung lần này giống như một động thái cho thấy sự kiên nhẫn của ông thầy người Hàn Quốc, nhưng cũng đồng thời là một lời nhắn nhủ: không ai đảm bảo suất đá chính nếu không thể hiện tốt. Trên thực tế, triết lý của HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng – mọi cầu thủ đều phải chinh phục ông bằng phong độ hiện tại, không phải là quá khứ hào nhoáng. Vì thế, khả năng Tiến Linh bị đẩy lên ghế dự bị hoàn toàn có thể xảy ra nếu anh không cải thiện trong các buổi tập.

Cũng không phải tự nhiên ông Kim cho gọi trở lại Công Phượng, sau một lần ông từ chối cựu tiền đạo HA Gia Lai trước thềm AFF Cup 2024. Nhưng ở lần này, ông kỳ vọng hơn vào chân sút của đội hạng Nhất Bình Phước khi anh vẫn giữ được nền tảng chuyên môn và thể lực ổn định.

Hơn thế, cầu thủ gốc Nghệ An luôn nổi tiếng với khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, kỹ năng dứt điểm tinh tế và đặc biệt là khả năng tạo đột biến trong những tình huống cố định, thứ vũ khí có thể tạo ra khác biệt trong một trận đấu căng thẳng. Ở tuổi 30, Công Phượng không còn mạnh về tốc độ hay những pha đột phá liên tục, nhưng đổi lại anh có sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên tinh thần tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Với phong độ trồi sụt của Tiến Linh, hàng công tuyển Việt Nam rõ ràng đang cần một sự làm mới. Sự khác biệt về phong cách, về kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu giữa Tiến Linh và Công Phượng có thể tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc đa dạng hóa phương án tấn công.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, đội có trận đá tập nội bộ với đàn em U-22 để rà soát, đánh giá lực lượng và lối chơi trước khi di chuyển sang Malaysia vào ngày 6-6.