U-22 Việt Nam đã làm Thai-League 1 thay đổi từ mùa tới 25/01/2026 15:21

(PLO)- Với việc Thái Lan để U-22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục đánh bại ở chung kết SEA Games 33, chủ tịch Madam Pang đã đưa ra quyết định thay đổi ở giải Thai-League.

Báo chí Thái Lan cho biết ý tưởng mới được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualpham Lamsam (còn gọi Madam Pang) đưa ra ngay sau trận chung kết SEA Games 33, khi Thái Lan thua ngược Việt Nam 2-3.

Và cho đến 24-1, nó đã trở thành hiện thực. Thị khán trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, Madam Pang rất đau đớn khi Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0 rồi thua ngược 2-3 ngay trên thánh địa Rajamangala và Madam Pang đã quyết định thay đổi.

Sau trận thua ngược U-22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33, Madam Pang quyết định tăng quota ngoại binh để nâng chất cầu thủ nội? Ảnh: FAT

Chiều 24-1, lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT) họp cùng đại diện 16 CLB thuộc Thai-League, trong đó 12 CLB bỏ phiếu thuận tăng cường quota ngoại binh để nâng chất Thai-League (?).

Mùa 2026-2027, các CLB Thai-League 1 được phép tăng mức đăng ký 10 ngoại binh thay vì như hiện nay tối đa 7 ngoại binh, bao gồm bất kỳ quốc tịch nào kể cả châu Á, còn trong khối ASEAN thì không giới hạn, đội hình xuất phát có tối đa 5 ngoại binh bất kỳ và 2 ngoại binh ASEAN.

Sau khi được tư vấn và chỉ ra nguyên nhân U-22 Thái Lan khi dẫn 2-0 nhưng bị Việt Nam ngược dòng đánh bại 3-2 là sự thiếu bản lĩnh của cầu thủ (?), bây giờ, Madam Pang phải thay đổi - Theo bài báo trên Bangkok Post ra ngày 25-1. Có điều, việc một nền bóng đá dùng quá nhiều ngoại binh ở giải nội địa thì cấp đội tuyển sẽ yếu đi rất nhiều.

Gần đây, huyền thoại bóng đá Ý Roberto Baggio có talk show nói về giải Serie A hiện nay ngập tràn cầu thủ ngoại dẫn đến hai World Cup liên tiếp tuyển Ý vắng bóng. Giải ngoại hạng Anh cũng vậy, chất lượng Premier League cao, đổi lại tuyển Anh không thể vô địch Euro hay World Cup nhiều thập niên qua. Ở Đông Nam Á dễ thấy Singapore, Malaysia và Indonesia và nay là Thái Lan cũng tương tự.

Madam Pang, Chủ tịch FAT gặp quá nhiều thách thức khi ngồi ghế Chủ tịch. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, Madam Pang và lãnh đạo FAT thì nhìn ở góc độ khác, cụ thể là ngược lại, tràn ngập ngoại binh ở giải quốc nội sẽ nâng chất cầu thủ nội (?). Ở châu Á dễ thấy K-League (Hàn Quốc) và J-League (Nhật Bản), các CLB dùng cầu thủ ngoại rất chừng mực, nhiều lắm là 5 cầu thủ nước ngoài thì cầu thủ nội có cơ hội ra sân thi đấu nhiều, chuyên môn sẽ phát triển, đồng thời tạo cạnh tranh lớn giữa cầu thủ nội và ngoại. Còn nếu quá đông ngoại binh thì hầu như cầu thủ nội không còn cơ hội ra sân thì làm sao họ phát triển?

Khi lên làm Chủ tịch FAT, Madam Pang cũng chọn ra hai nhân vật hỗ trợ chuyên môn cho mình, là giáo sư, cựu HLV Chanvit Polchivin (Phó Chủ tịch FAT) phụ trách chuyên môn và cựu tiền đạo huyền thoại của bóng đá Thái Lan Piyapong On-mo.

Tuy nhiên cách FAT nới rộng quota quá lớn cho ngoại binh có giúp nâng cấp các đội tuyển hay không lại là chuyện khác. Coi chừng sự vội vã khiến bóng đá Thái Lan còn tuột dốc nhiều hơn.