Ứng dụng AI cảnh báo sạt lở giành chiến thắng tại AI Hackathon 2025 29/11/2025 11:45

(PLO)- Học sinh Trường THPT Bình Tân, TP.HCM, đã giành chiến thắng tại AI Hackathon 2025 với ứng dụng AI cảnh báo sạt lở.

Vòng chung kết cuộc thi AI Hackathon 2025 - Kiến tạo cuộc sống số đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM ngày 29-11.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia cuộc thi ở bảng C. Ảnh: BTC

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng KDI Education tổ chức. Đây cũng là một hoạt động thuộc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (WISE) 2025.

Cuộc thi được khởi động từ tháng 10-2025, thu hút gần 400 đội thi trên địa bàn TP.HCM với 3 bảng thi dành cho học sinh tiểu học (bảng A), THCS (bảng B) và THPT (bảng C).

Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống”, cuộc thi tạo cơ hội cho học sinh phát huy khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, tư duy giải quyết vấn đề thông qua chế tạo sản phẩm có ứng dụng AI.

Ban Giám khảo đã tìm ra những đội thi xuất sắc nhất ở cả ba bảng đấu.

Ở bảng A (AI Codings) dành cho học sinh tiểu học, giải Quán quân thuộc về đội A119 đến từ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Phú Thạnh) với dự án “Lăng kính AI”. Sản phẩm ứng dụng AI để phát hiện các link và tin nhắn lừa đảo.

Bảng B (AI Robotics) dành cho học sinh THCS chứng kiến sự bứt phá của liên minh B102 - THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Phước Thắng) và B069 - THCS Phước Hiệp (xã Tân An Hội) sau khi vượt qua một loạt các trận đấu nảy lửa để lên ngôi vô địch với điểm số cực kỳ ấn tượng.

Ở bảng C (AI Hackathon) dành cho học sinh THPT, đội C021 - THPT Bình Tân (phường Bình Tân) đã xuất sắc giành giải Quán quân với dự án “Hệ thống cảnh báo lũ và sạt lở ứng dụng camera AI”. Dự án được đánh giá cao về tính công nghệ, khả năng mở rộng và tác động tích cực trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhận định: “Các đội tham gia vòng chung kết AI Hackathon năm nay thể hiện tư duy sáng tạo và tinh thần thi đấu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm mới mẻ mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề mang tính thời sự.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, trở thành sân chơi công nghệ nhằm phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo".

Cuộc thi AI Hackathon 2025 góp phần khẳng định vai trò của giáo dục STEM, năng lực số và AI trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP trong tương lai.